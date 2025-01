„Bares für Rares“: Kandidaten machen Horst Lichter fassungslos – „Eingeschränkter IQ“

In der Sendung „Bares für Rares“ nehmen die Händler und Experten viele Raritäten ganz genau unter die Lupe. Horst Lichter dagegen fühlt den Besitzern während der Akquise genauer auf den Zahn.

Dabei wird der ZDF-Moderator nicht selten von den Antworten seiner Kandidaten überrascht. Auch am Donnerstag (9. Januar) traut Horst Lichter seinen Ohren kaum, als ein junges Geschwisterpaar aus NRW ihre Berufe verrät.

„Bares für Rares“: Berufe hinterlassen Eindruck

Andrea und Christoph Sauer haben in ihrem alten Elternhaus mal ordentlich aufgeräumt. Dabei haben sie eine interessante Entdeckung gemacht. Denn plötzlich lächelte sie ein altes Erbstück an: ein Gold-Armband. Leider trifft das Schmuckstück jedoch nicht den Geschmack der Geschwister, sodass sie lieber einen anderen Abnehmer dafür finden wollen.

++ Markus Lanz: ZDF-Gast stellt irre Forderung an Lehrer – sie sorgt für Diskussionen ++

Und plötzlich sehen sie sich in der ZDF-Trödelshow bei Horst Lichter wieder. Während Expertin Wendela Horz das Schmuckstück näher betrachtet, geben die Kandidaten Einblicke in ihren beruflichen Werdegang. Und der kann sich sehen lassen. Andrea arbeitet als Ärztin in Köln, während Christoph angehender Luftfahrtingenieur ist. Keine einfachen Berufe, die durchaus den Respekt des Moderators bekommen.

„Ich würde euch adoptieren“

„Ach, ihr seid eine Familie mit eingeschränktem Intelligenzquotienten?!“, merkt der 62-Jährige ironisch an und staunt nicht schlecht. Auch die beiden müssen lachen. Lichter ist sogar so verzückt von den Geschwistern, dass er sie mit den Worten: „Ich würde euch adoptieren, ihr seid super“, in den Händlerraum von „Bares für Rares“ entlässt.

Ob auch die Händler rund um Susanne Steiger, Julian Schmitz-Avila, Wolfang Pauritsch und Co. um den Finger wickeln können? Laut der Expertise können sie mit einem Verkaufswert von etwa 1.400 Euro für das goldene Armband rechnen.

Das ZDF zeigt „Bares für Rares“ montags bis freitags im Programm ab 15.05 Uhr im TV und online in der Mediathek.