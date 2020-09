„Bares für Rares“: Junge Mutter präsentiert Fundstück aus Opas Keller, plötzlich geht es bei den Händlern hoch her – „Du schöner Fiffi“

Wenn Opa den Keller aufräumt, dann wird es Zeit zu „Bares für Rares“ zu gehen. Und dann taucht schon mal ein ungewöhnliches Mitbringsel vor Horst Lichter auf. So auch bei Franziska Mayer (29) aus Riesbürg.

„Uiuiui“, sagt Experte Sven Deutschmanek beim Anblick der Werkzeugkiste.

Bares für Rares: Das sind die Händler Bares für Rares: Das sind die Händler

„Bares für Rares“: Junge Frau räumt Keller ihres Opas auf und lässt Horst Lichter staunen

Aber Franziska hat nicht irgendeine Werkzeugkiste mitgebracht, sondern einen Holzkasten mit Innenmesskaliber aus den 1940er Jahren, produziert in der Schweiz. „Das sieht verdammt gut aus“, findet der Experte.

Doch als Franzi ihre Preisvorstellung äußert, zuckt Deutschmanek und Lichter kurz zusammen. 1.000 bis 1.500 Euro erhofft sich die junge Mama für das Fundstück in Opas Keller. „Gut das ich so ein Tischen habe“, sagt Horst Lichter und fällt fast von seinem nicht vorhandenen Stuhl. „Denn ich habe extra vorher gesagt: wer will so etwas haben?“

Das ist die spannende Frage, die auch den Experten umtreibt. Er hält 750 bis 850 Euro für realistisch.

------------------

Mehr Bares für Rares-News:

„Bares für Rares“: Frau kauft Flohmarktbild für 4 Euro – es entpuppt sich als Schatz

„Bares für Rares“: Horst Lichter hält DIESE Theorie für unglaubwürdig – „Ich glaub' beides nicht“

„Bares für Rares“: HIER ist selbst Wendela Horz überfragt – „Absolutes Kuriosum“

------------------

Bares für Rares: Horst Lichter staunt bei diesem Mitbringsel. Foto: Screenshot ZDF

Also rein zu den Händlern...„Du hast damit nicht gearbeitet“, sind sich die Händler bei Franziskas Anblick einig. Und als sie erklärt, dass es sich bei einem Innenmesskaliber handelt, lässt sich Händler Waldi erstmal gebührend feiern. Er hat es gleich gewusst, will er mit seinen Gesten sagen. „Was hab ich dir gesagt - für Motoren. Du schöner Fiffi“, ruft er in Richtung von Julian Schmitz-Avila.

----------

Das ist die ZDF-Show „Bares für Rares“:

„Bares für Rares“ ist eine Trödelshow

Die Sendung wird seit 2013 im ZDF ausgestrahlt

Moderiert wird die Show von Horst Lichter

Es besteht ein fester Pool der „Bares für Rares“-Händler und Experten

Die Anmeldung erfolgt online

----------

250 Euro für die Urenkelin

Dann kann das Bieten starten. Und da tun sich die Händler schwer. Mit 80 Euro geht es los, 120.130..Vielmehr ist nicht drin.

Doch Waldi fasst sich ein Herz. Er bietet 200. Franziska ist noch nicht restlos überzeugt. Auch bei 230 noch nicht. „Das Geld geht an die Urenkelin vom Opa.“ Na, da packt Waldi doch noch was drauf! Bei 250 gibt's einen Deal.

„Ich kann dich doch nicht mit der Kiste nach Hause lassen“, sagt der Händler, wohlwissend, dass er diese spezielle Rarität nicht so einfach verkauft bekommt.

Franziska ist zufrieden. „Ich bin froh, dass es nicht weitere 30 Jahre in der Werkstatt liegt“, sagt sie. Und Waldi freut sich: „Ich war ja auch der einzige, der wusste, wofür es war!“ Na dann, Ende gut, alles gut!