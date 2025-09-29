„Bares für Rares“ – hier werden die Folgen abgedreht

Seit 2013 wird die Trödel-Sendung im ZDF ausgestrahlt. Sympathieträger Horst Lichter moderiert das Geschehen, während seine Drehkollegen die Gegenstände der Teilnehmer begutachten. Es gibt ein Experten- und ein Händlerteam – die mitgebrachten Objekte werden von den Experten in ihrem Wert geschätzt und die Händler kaufen den Trödel.

Zu den Teams gehören beispielsweise folgende Persönlichkeiten:

Expertenteam Händlerteam Wendela Horz Walter „Waldi“ Lehnertz Detlev Kümmel Fabian Kahl Friederike Werner Susanne Steiger Bianca Berding Wolfgang Pauritsch

Wo findet „Bares für Rares“ statt? – Haben wir uns das nicht alle schonmal gefragt? Die Antwort lautet: Einen festen Drehort gibt es nicht – die Kulissen variieren. Hier erfährst du, an welchen Orten die beliebte Sendung bereits gedreht wurde.

Schloss Drachenburg – darum ist dieser Drehort ganz besonders

Für die Abendshows im ZDF um 20:15 Uhr wird vorrangig das Schloss Drachenburg genutzt. Auch Sonder- oder XXL-Ausgaben finden in der Regel hier statt – und das nicht ohne Grund. Das riesige Anwesen in Königswinter bei Bonn ist besonders für den eindrucksvollen Garten und die malerische Kulisse bekannt. Zwischen 1882 und 1884 wurde das Schloss Drachenburg von Freiherr Stephan von Sarter erbaut und ist heute neben Drehort für „Bares für Rares“ auch ein beliebtes Ausflugsziel.

Schloss Drachenburg – ein beeindruckendes Bild Foto: IMAGO / Eibner

Schloss Ehreshoven: Eine beliebte Kulisse

Nicht nur „Bares für Rares“ wird im Schloss Ehreshoven, in der Nähe von Engelskirchen in Nordrhein-Westfalen, gelegentlich gedreht. Auch ARD verfilmte dort bereits Grimms Märchen „Das Wasser des Lebens“ oder die Daily Soap „Verbotene Liebe“. Das Wasserschloss wurde im Jahr 1064 errichtet und wird inzwischen von einer Stiftung verwaltet. Die Räumlichkeiten können für Hochzeiten, Feiern oder Fernsehsendungen gemietet werden.

In der Trödelsendung werden der weitläufige Garten, der Vorhof und auch mehrere Räume für die Dreharbeiten genutzt. Das Zusammentreffen von Händlern und Verkäufern findet meist in einer der oberen Etagen statt – und dann wird gehandelt!

Die Fassade sollte vielen Zuschauern bekannt sein: Das Schloss Ehreshoven in Engelskirchen Foto: IMAGO / Zoonar

Während für die Abendsendungen mehr aufgetischt wird, geht es nachmittags etwas bodenständiger zu. An diesen Kulissen wurde bereits gedreht:

Balloni Hallen in Köln : mit der roten Backsteinmauer und dem industriellen Flair ist diese Location sehr beliebt

: mit der roten Backsteinmauer und dem industriellen Flair ist diese Location sehr beliebt Historisches Kaufhaus in Freiburg : das Gebäude mit der roten Fassade stammt aus dem 14. Jahrhundert

: das Gebäude mit der roten Fassade stammt aus dem 14. Jahrhundert Kölner Harbour-Club : diese Location kann mit reichlich Dreh-Erfahrung überzeugen

: diese Location kann mit reichlich Dreh-Erfahrung überzeugen Walzwerk von Pulheim: ein Industriedenkmal, umgebaut zu einem Theater und Veranstaltungsort

Kulisse trifft Kultur – die besonderen Drehorte von „Bares für Rares“

Die Sendung variiert nicht nur mit dem mitgebrachten Trödel der Teilnehmer, sondern bietet den Zuschauern auch mit der Kulisse ein abwechslungsreiches Angebot. Ob eindrucksvolles Schloss Drachenburg oder industrielle Hallen – jeder Drehort bietet seinen ganz eigenen Charme.