„Bares für Rares“: Frau will Bronze-Figur verkaufen – dann wird es unangenehm

Autsch, das kann nun wirklich nichts Gutes bedeuten. „Am liebsten würde ich an Sie eine Frage richten“, wenn „Bares für Rares“-Experte Colmar Schulte-Goltz schon so anfängt, kann eigentlich nichts Tolles mehr dabei herumkommen. Doch beginnen wir am Anfang der Geschichte.

Am Freitag war Heike Pahle bei „Bares für Rares“. Die Wirtin aus Marienheide hatte ein Erbstück, eine kleine Statuette, dabei, das so gar nicht in ihr Zuhause passen wollte. „Die Bronze-Figur hat mich für gar keinen ideellen Wert. Die stand bei meinen Großeltern nur in der Vitrine. Wir Kinder durften da nie dran. Warum ich die jetzt vererbt bekommen habe, das weiß ich nicht. Die passt gar nicht zu mir“, erklärt die 54-Jährige ihre Abneigung gegen die Bronze-Figur.

„Bares für Rares“: Eine der neun Töchter des Apoll

Dabei ist das Figürchen gar nicht mal so billig. So handelte es sich um eine der neun Musen, also der Töchter des Apoll. Genauer gesagt, die Euterpe. Diese zeichne sich dadurch aus, dass sie eine Doppelflöte dabei habe, so Experte Colmar Schulte-Golz.

Die Geschichte ist also ganz nett. Doch nun folgte das große ABER. Womit wir wieder am Anfang sind.

Jegliche Patina wurde weggeputzt

Diese Bronze soll bei 'Bares für Rares' über den Tisch gehen. Foto: Screenshot ZDF

Die Frage, der der 45-Jährige an Wirtin Pahle richtete, war nämlich mehr als unangenehm. Ob sie die Figur vorab geputzt habe, wollte er mit strengem Blick wissen. Stolz verkündete sie noch, dass sie das natürlich gemacht habe. Ordentlich ist sie also. Klug war das jedoch nicht.

So hatte Pahle mit dem Putzmittel jegliche Patina der Figur von 1900 weggeputzt. Ein absolutes No-Go für potenzielle Händler. Und doch. 300 bis 350 Euro solle die Figur trotzdem noch einbringen.

Glück bei den Händlern

Und auch bei den Händlern musste Heike Pahle ordentlich Kritik für die Reinigungsaktion einstecken. So betonte Händler Waldi: „Engelchen, du musst deinen Putzwahn in den Griff kriegen!“

Trotzdem, verkaufen konnte die Wirtin auch die geputzte Figur. 320 Euro bekam sie von Händlerin Susanne Steiger.