Kurz vor „Bares für Rares“-Weihnachtsabend erreicht die Zuschauer die Nachricht

An Heiligabend hat das ZDF einen ganz besonderen Leckerbissen im TV-Programm. Zur besten Sendezeit begrüßt Horst Lichter das Publikum nämlich zum „Bares für Rares“-Weihnachtsabend. Gemeinsam mit bekannten Gesichtern aus der Trödelshow feiert der Moderator zum ersten Mal das Fest der Feste auf Schloss Drachenburg.

Viele „Bares für Rares“-Fans freuen sich bereits riesig mit Horst Lichter, sowie einigen Händlern und Experten Heiligabend zu verbringen. Doch kurz bevor die Sendung ausgestrahlt wird, erreicht die Zuschauer die Nachricht.

„Bares für Rares“ feiert weihnachtliche Premiere

Seien es die Lieblingsstücke am Wochenende oder die große Show vom Kloster Eberbach: Immer wieder zeigt das ZDF Sonderausgaben von „Bares für Rares“ im TV. Nun reiht sich ein neues Format mit Horst Lichter ein – der Weihnachtsabend.

„Es wird fröhlich und besinnlich, wenn Horst Lichter und seine Freunde von persönlichen Weihnachtsritualen erzählen und Anekdoten aus der Kindheit zum Besten geben. Dazu hören sie ihre liebsten Weihnachtslieder und blicken auf die Höhepunkte des „Bares“-Jahres“, heißt es in der Programmankündigung. Allerdings gibt es einen Haken.

Große Konkurrenz für „Bares für Rares“

Denn an Heiligabend fahren alle Sender große Geschütze in der Primetime auf. Die ARD setzt beispielsweise auf einen deutschen Spielfilm namens „Abenteuer Weihnachten – Familie kann nie groß genug sein“. Sat.1 geht mit dem Klassiker „Kevin – Allein zu Haus“ an den Start und bei RTL läuft „Santa Clause – Eine schöne Bescherung“.

Ob sich Horst Lichter und sein Team da durchsetzen können, bleibt abzuwarten. Die Sendung gibt es an Heiligabend jedenfalls schon ab 18 Uhr in der Mediathek und auch nach Ausstrahlung in voller Länge im Stream.