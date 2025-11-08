Bundesliga-Teller bei „Bares für Rares“: Händler verdreifachen Expertise

Bei „Bares für Rares“ landen häufiger kuriose Objekte. Und doch schaffen es Kandidaten immer wieder, Raritäten mitzubringen, die man noch nie gesehen hat. So geschehen in der Ausgabe vom 6. November, in der ein Bundesliga-Teller vorgestellt wurde. Mitgebracht haben den Teller Manuel und Emil. Das Vater-Sohn-Gespann hat das Geschirr-Stück im Keller von Opa gefunden und ihn nun zur Trödelshow mitgebracht.

Und in der Tat landet der Teller bei den Händlern einen echten Volltreffer.

„Bares für Rares“-Experte klärt über Bundesliga-Teller auf

„Da werden manche Herrschaften aber ganz schön begeistert sein“, hält Horst Lichter gleich zu Beginn über den Teller fest. Experte Sven Deutschmanek klärt auf: Es handelt sich um einen Wandteller, der für die 60er-Jahre typisch war. Der Hersteller ist allerdings unbekannt. Im Jahr 1963 wurde die Bundesliga gegründet, der Teller stammt aus der dritten Saison, also aus den Jahren 1965 bis 1966.

Insgesamt sind auf dem Geschirr-Stück 16 Mannschaften aufgeführt, darunter auch der 1. FC Köln, Bayern München und Borussia Dortmund. Zusätzlich ist auf den Teller eine Zweikampfszene von Fußballern gedruckt. Zwar ist der Teller eher als Souvenir gedacht und keine echte Meisterschale, doch sein Zustand kann sich abgesehen von kleinen Gebrauchsspuren sehen lassen. Im Händlerraum zeigen sich die Experten mehr als begeistert.

„Bares für Rares“-Händler reißen sich um Teller

80 bis 90 Euro wünscht sich Emil für den Teller. Sven Deutschmanek muss die Expertise ein wenig drücken und rechnet mit 50 bis 80 Euro. Die Händler allerdings bieten viel mehr.

„Das ist ein toller Teller“, hält Wolfgang Pauritsch zu Beginn fest und startet direkt mit 50 Euro. Händlerin Sarah Schreiber verdoppelt gleich die Expertise von Sven Deutschmanek und bietet 100 Euro. Doch damit ist noch nicht Schluss. Benjamin Leo Leo bietet 130 Euro, Elke Velten-Tönnies sogar 140 Euro.

Am Ende müssen sich die Händler gegen Benjamin Leo Leo geschlagen geben. Er sichert sich den Bundesliga-Teller für 160 Euro. Damit wurde die anfängliche Expertise sogar verdreifacht.