„Bares für Rares“-Verkäufer will 12.000 Euro – nach der Expertise verlässt er sofort das Studio

Charlotte von der Berswordt und Dr. Helmut Fritsche kommen mit einem echten Hingucker in die heiligen Hallen von „Bares für Rares“. Der pompöse Ring mit Diamanten und einem großen Saphir ist aus Gelbgold fertigt und laut Expertise „ein Klassiker“, wie Heide Rezepa-Zabel sagt.

Die weiteren Ausführungen der Expertin erwecken die Hoffnung, dass der Ring das große Geld bringen könnte. Doch als es um den Schätzpreis geht, fassen die „Bares für Rares“ einen eindeutigen Entschluss und verlassen kurzerhand das Studio.

Üppiger Ring bei „Bares für Rares“

Zunächst verläuft der Besuch von Charlotte von der Berswordt und Dr. Helmut Fritsche vielversprechend. Das Paar hat neben dem Ring auch einen Edelsteinbefundbericht dabei, der einige Informationen über das Schmuckstück bereithält.

Bei den meisten Daten geht Heide Rezepa-Zabel mit – doch als es um den Wert des Saphirs geht, muss die Expertin eingreifen. Mit dem Wunschpreise von 12.000 Euro ist die Schmuckfachfrau alles andere als einverstanden.

Enttäuschung bei „Bares für Rares“

„Ich würde den Ring auf 3.000 bis 3.500 Euro bewerten“, so Heide Rezepa-Zabel. Damit hat das Paar nicht gerechnet – der Schock ist ihnen ins Gesicht geschrieben. Schließlich sei der Stein laut des Zertifikats 11.800 Euro wert. Wie kann es dann zu diesem enormen Preisunterschied kommen? Die Expertin klärt auf.

„Hier haben wir einen Stein, der in der 1990er-Jahren verkauft wurde und nun in den Handel zurückgeführt wird. Seitdem ist der Zustrom von Madagaskar-Saphiren deutlich angewachsen. Und so sind die durchschnittlichen Karat Zahlen heute anders zu sehen“, so die Fachfrau. Das Paar gibt sich mit der Erklärung zwar zufrieden, möchte aber für diesen Preis nicht verkaufen. Also nehmen sie ihren Ring wieder mit nach Hause. Schade!

