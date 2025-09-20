„Bares für Rares”-Debakel: Fassungsloser Rentner bricht sofort ab

Während manche Kandidaten bei „Bares für Rares“ vor Glück strahlen, ist anderen nach der Expertise wohl eher zum Heulen zumute. Letzteres gilt wohl für Andreas Böck (77) aus Schwartau, der eine vermeintlich wertvolle Tischuhr verkaufen möchte.

Doch schon während der Expertise macht sich bei dem „Bares für Rares“-Kandidaten Frust breit. Nachdem Expertin Bianca Berding ihren Schätzpreis nennt, beschließt der Rentner seinen Auftritt in der ZDF-Sendung abzubrechen.

Enttäuschende Expertise bei „Bares für Rares“

Die Tischuhr von Andreas Böck ist ein echter Hingucker: groß, vergoldet und mit vielen Details versehen. „Sehr pompös“, findet auch Moderator Horst Lichter. Und auch Expertin Bianca Berding scheint zunächst angetan von dem außergewöhnlichen Objekt zu sein.

„Eigentlich ist diese Uhr besonders typisch für Süddeutschland. Und zwar ahmt sie den Stil von Augsburger Türmchen- oder Turmuhren nach“, erklärt die Expertin. Doch bei diesem Exemplar handelt es sich bedauerlicherweise nicht um ein Original aus Gold, sondern um eine Nachahmung. Außerdem sei der Zustand schlecht, so Berding. Echte Fans der ZDF-Trödelshow ahnen schon, was jetzt kommt.

„Bares für Rares“-Kandidat bricht ab

Wenn es nach Andreas Böck geht, würde er gerne 2.000 Euro für sein Objekt bekommen. Doch das ist Wunschdenken: Die Expertin stellt ihm lediglich 250 bis 350 Euro in Aussicht. Viel zu wenig für den Rentner, der an Ort und Stelle abbricht. „Nee, also da nehme ich die Uhr mit Freuden wieder mit!“, sagt der Kandidat.

