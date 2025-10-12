„Bares für Rares“-Experte staunt über seltene Sammlung – „Hatten wir noch nie“

Bei „Bares für Rares“ schaffen es die Kandidaten immer wieder, Händler und Experten mit kuriosen Fundstücken zu überraschen. So auch Gerd, der eine Sammlung aus Dokumentenklammern mitgebracht hat. Klingt erstmal langweilig, ist es aber gar nicht. Denn: Die Klammern stammen sogar aus verschiedenen Ländern. Von Deutschland bis in die USA ist alles dabei.

Bei der Sammlung ist Experte Sven Deutschmanek sofort Feuer und Flamme. „Hatten wir noch nie“, hält er fest. Über 40 Jahre hat Gerd die Klammern zusammengestellt und will nun seinen Bestand langsam verkleinern.

„Bares für Rares“-Experte staunt über seltene Sammlung

Die Dokumentenklammern sind in der Tat praktisch. Sie sind sowohl für Klemmbretter als auch zum Aufhängen im Büro geeignet. Die einzelnen Klammern aus Gerds Sammlung stammen sogar aus verschiedenen Epochen. Das sieht man der Gestaltung und dem verwendeten Material an. Fast alle der zwölf Klammern – von 1910 bis 1950 – sind außerdem in einem guten Zustand.

Gerd hätte gerne 50 Euro pro Stück, also 600 Euro für die Sammlung. Sven Deutschmanek muss den Wunschpreis etwas dämpfen und schätzt die praktischen Bürohelfer auf etwa 30 bis 50 Euro pro Stück ein. Somit ergibt sich eine Expertise von 360 bis 600 Euro. Und in der Tat kommen die Metallklammern bei den Händlern gut an.

„Bares für Rares“-Händler steigen sofort mit Geboten ein

„Endlich mal was Rares“, freuen sich die Händler. David Suppes startet mit einem Gebot von 20 Euro pro Stück. Doch das Interesse ist durchaus auch bei seinen Kollegen vorhanden. Schnell geht das Angebot auf 450 Euro hoch.

Doch damit ist noch lange nicht Schluss. Tatsächlich sichert sich Juwelieren Elke Velten-Tönnies den Zuschlag mit 650 Euro – Wunschpreis und Expertise wurden sogar übertroffen.

Gerd verlässt die Sendung mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Denn seine Sammlung ist noch längst nicht komplett verkauft. Insgesamt 190 Klammern besitzt er zu Hause noch. Der Deal bei „Bares für Rares“ war also wohl nur der Anfang.