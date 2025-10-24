Trauriges Schicksal bei „Bares für Rares“ – diese Worte gehen ans Herz

In der Kult-Show „Bares für Rares“ geht es nicht nur spannend zu, sondern es wird hin und wieder auch ganz schön emotional. Das zeigt auch die Geschichte von Gabriele Nagel, die am Freitagnachmittag (24. Oktober) eine Pudel-Figur aus Porzellan mitgebracht hat.

Zu Beginn der Expertise teilt die „Bares für Rares“-Kandidatin eine bewegende Geschichte mit Moderator Horst Lichter und Expertin Dr. Bianca Berding. Ihre Reaktion spricht dabei Bände.

Emotionale Geschichte bei „Bares für Rares“

Zunächst begrüßt Horst Lichter die Kandidatin am Tresen von Dr. Bianca Berding. Nach einem kurzen Pläuschen möchte er wissen, woher die Porzellanfigur kommt. „Der Pudel stammt aus der Sammlung meines Mannes. Er hat alles gesammelt, was mit der Firma Mampe zu tun hatte. Vor allem ganz viele Flaschen in verschiedenen Größen, Formen und Farben, aber eben auf Werbeträger“, erzählt die 65-Jährige.

+++ auch interessant für dich: „Bares für Rares“-Kandidat bricht Verhandlung ab – „Habe mehr erwartet“ +++

Was dann folgt, sorgt für einen absoluten Gänsehautmoment. „Wir haben immer gesagt, dass wenn ich im Ruhestand bin und mir die Zeit einteilen kann, dass wir zusammen zu ‚Bares für Rares‘ gehen. Mein Mann lebt leider nicht mehr, aber ich bin hier und halte das Versprechen ein“, sagt Gabriele Nagel.

+++ „Bares für Rares“-Verkäufer will 12.000 Euro – nach der Expertise verlässt er sofort das Studio +++

„Das ist schade. Ich bin mir ganz sicher, und das sage ich nicht einfach so, dass er mit dabei ist. Daran glaube ich nämlich“, sagt Horst Lichter kurzerhand. Da kann Dr. Bianca Berding nur zustimmen. Am Ende geht die Figur für 190 Euro an Händler Fabian Kahl.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Das ZDF zeigt die neuen Folgen montags bis freitags im Programm ab 15.05 Uhr im TV und online in der Mediathek.