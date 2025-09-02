Mann verkauft Plastiktüte bei „Bares für Rares“ – unfassbar, was er dafür kassiert

Manche kommen mit prunkvollen Gemälden oder edlem Schmuck zu „Bares für Rares“ – Frank Goligowski aus Harsewinkel hat eine Plastiktüte dabei. Dabei handelt es sich jedoch nicht um irgendeine Plastiktüte, wie sich bei der Expertise herausstellen soll.

Nach einem überraschend hohem Schätzpreis ist der „Bares für Rares“-Kandidat bereits hellauf begeistert. Zu diesem Zeitpunkt weiß er noch nicht, was ihn bei den Händlern erwarten wird. Damit hat wohl wirklich keiner gerechnet.

„Bares für Rares“-Expertise überrascht

Frank Goligowski kommt nicht nur für den Verkauf in die heiligen Hallen des Pulheimer Walzwerkes. Er erhofft sich auch noch mehr Informationen über sein Objekt. „Ich möchte wissen, ob die Tüte eine Rarität ist oder nur was ist, weil der Künstler unterschrieben hat“, so der 53-Jährige im Interview.

+++ auch interessant für dich: „Bares für Rares“-Moderator Horst Lichter kann nicht widerstehen – er testet gleich selbst +++

Bei der Expertise von Friederike Werner wird schnell klar, dass die Plastiktüte in der Tat selten ist. Sie stammt von einer Kunstaktion aus dem Jahr 1971 und wurde von dem berühmten Künstler Joseph Beuys entworfen und signiert. Dadurch und aufgrund des guten Zustandes taxiert die Expertin die Tüte auf 200 bis 300 Euro. Was werden die Händler wohl dazu sagen?

„Bares für Rares“-Händler begeistert

Nach einem kurzen Gespräch mit dem Kandidaten startet Lisa Nüdling mit dem Gebot von 200 Euro. Fast alle Händler bieten mit und treiben den Preis somit immer weiter in die Höhe. Letztendlich kann sich Anaisio Guedes das Kunstwerk für sage und schreibe 450 Euro sichern. Wer hätte gedacht, dass man noch so viel für eine Plastiktüte bekommen kann?

++ Auch interessant: 1,30-Euro-Flohmarkt-Fund bei „Bares für Rares“: Händler muss Vermögen berappen ++

Das ZDF zeigt „Bares für Rares“ montags bis freitags im Programm ab 15.05 Uhr im TV und online in der Mediathek.