„Bares für Rares“: Skurriles Objekt sorgt für Premiere! Händler fallen aus allen Wolken – „Echt?“

Sowas haben die Händler und Experten noch nie gesehen: Plötzlich liegt ein oranges Schlauchboot vor dem Tresen von Detlev Kümmel und Horst Lichter. Eine absolute Premiere bei „Bares für Rares“. Dementsprechend groß sind die Augen bei diesem Anblick.

Die Kandidaten Ingrid Caspar und Bernd Janocha fahren große Geschütze auf. Im wahrsten Sinne des Wortes: Das Paar bringt ein riesiges Schlauchboot mit ins Pulheimer Walzwerk. Doch wie groß ist das Interesse den „Bares für Rares“-Händlern wirklich?

„Bares für Rares“: Horst Lichter begeistert

Als Horst Lichter zum Experten an den Tresen kommt, ist dieser schon voll bei der Sache. Er prüft das Objekt auf Herz und Nieren, um dem Paar eine annehmbare Expertise geben zu können. Horst Lichter ist schonmal begeistert von der Rarität: „Ich kann es nicht fassen, Detlev. Was wir so alles kriegen, das finde ich grandios. Ein Gummiboot hatten wir noch nicht.“

Wie sich im Laufe der Expertise herausstellt, ist das Schlauchboot in der Tat etwas Besonderes. Das Objekt hat Bernd Janocha in den 70er Jahren gekauft und damit schon einige Touren gemacht. Trotz der intensiven Nutzung ist die Rarität in einem guten Zustand und wird daher auf 350 Euro taxiert. Beste Voraussetzungen für Erfolg bei den Händlern.

Bei „Bares für Rares“ gab es noch das noch nie. Ein Schlauchboot ziret die Hallen des Puhlheimer Walzwerkes. (Screenshot ZDF) Foto: ZDF

Händler fallen aus allen Wolken

Händler Leo Leo macht sich sofort auf den Weg und nimmt das Boot unter die Lupe. Doch er versteht nicht ganz, wie jemand damit fahren soll. Das sorgt bei seinen Kollegen für Lacher und ungläubige Ausrufe. Vor allem Sarah Schreiber ist schockiert und sagt nur: „Echt, hä?“

„Hatten wir bis heute auch noch nicht hier. Wirklich toll!“, lobt Elisabeth „Lisa“ Nüdling. Schnell steigen die potentielle Käufer in das Bieter-Gefecht ein und schaukeln sich letztendlich auf 200 Euro hoch. Zwar weniger, als von dem Experten gedacht, doch das Paar freut sich trotzdem über das Geschäft.

Das ZDF zeigt „Bares für Rares“ montags bis freitags im Programm ab 15.05 Uhr im TV und online in der Mediathek.