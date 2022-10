„Bares für Rares“: Waldi rechnet mit ZDF-Show ab – „Die guten Leute sind weg“

Die ZDF-Erfolgsshow „Bares für Rares“ hat schon einige Jahre auf dem Buckel. Während sich treue Zuschauer noch an die ersten Folgen mit der Originalbesetzung im Händlerraum erinnern können, stoßen heute stetig neue Gesichter dazu.

Händler Walter Lehnertz ist seit Anfang an dabei und hat hautnah miterlebt, wie sich „Bares für Rares“ über die vergangenen neun Jahre verändert hat. Vor allem seine Kollegen aus den ersten Staffeln scheinen dem selbst ernannten „80-Euro-Waldi“ zu fehlen.

„Bares für Rares“-Star Waldi gesteht: „Der Lucki fehlt mir“

Durch die kultigen Sprüche der Händler hat sich die ZDF-Trödelshow zu einem wahren Publikumsmagneten entwickelt. Insbesondere Charaktere wie Fabian Kahl, Waldi und Ludwig Hofmaier sind in dem Format hervorgestochen.

Von den drei Männern bekommen die Fans inzwischen allerdings immer weniger zu sehen. Mittlerweile besteht der Händler-Pool aus so vielen verschiedenen Personen, dass das ZDF die Besetzung immer wieder durchmischt. Selbstverständlich muss die Produktion dabei auch Rücksicht auf die privaten Termine der Händler nehmen.

Während Fabian Kahl und Waldi der Sendung bis heute erhalten bleiben, hat Ludwig Hofmaier im Jahr 2020 seinen Ausstieg verkündet. Ausgerechnet das bayrische Original, das für zahlreiche Lacher gesorgt hat, kehrt „Bares für Rares“ nach sieben Jahren den Rücken.

In der „Webtalkshow“ mit Moderator Nico Gutjahr gibt Waldi zu, dass er seinen TV-Kollegen schmerzlich vermisst. „Der Lucki fehlt mir. Den konntest du auch provozieren, weil er so klein war. Das konnte er nicht leiden, wenn man ihn darauf angesprochen hat. Wenn der mir richtig auf den Senkel gegangen ist, habe ich nur runtergeguckt und ‚Luuuucki‘ gerufen. Da war direkt eine Woche Krieg an der Theke“, erinnert sich der 55-Jährige mit einem Grinsen im Gesicht.

„Bares für Rares“-Stars legen für Ludwig Hofmaier zusammen

Gerade zwischen den Darstellern der ersten Staffel – Waldi, Ludwig Hofmaier, Fabian Kahl, Wolfgang Pauritsch und Susanne Steiger – bestehe eine ganz besondere Verbindung. „Wir sind alle befreundet. Wir sind schon so eine eingeschworene Gemeinschaft“, verrät der 80-Euro-Waldi.

Nachdem im Mai 2019 das Wohnmobil von Ludwig Hofmaier abgebrannt ist, hat der Rest der Truppe sogar Geld zusammengelegt, damit sich der Rentner einen neuen fahrbaren Geschäftsraum finanzieren kann. „Als sein Wohnmobil abgebrannt ist, hat jeder von uns noch 1.000 Euro zusammengelegt, damit der Alte sich einen neuen Sprinter kaufen konnte“, berichtet Walter Lehnertz.

In manchen Aussagen lässt Waldi auch ein wenig Wehmut durchklingen. Die ZDF-Show habe seit ihrem Beginn eine Richtung eingeschlagen, mit der er nicht immer zu hundert Prozent einverstanden zu sein scheint. „Die guten Leute sind weg. Wir haben viele neue – also in der Obrigkeit. Manche wollen jetzt auch die Welt verändern, es ist halt der Lauf der Zeit“, deutet Waldi in der „Webtalkshow“ an.

Fans der Sendung, die nun befürchten, dass Waldi bald ebenfalls aussteigen möchte, können sich beruhigen. Denn: Der Antiquitätenhändler hat verraten, dass er beim ZDF gerade „wieder für drei Jahre unterschrieben“ hat.