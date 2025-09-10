Rätsel um Porzellan-Figur – „Bares für Rares“-Expertin entlarvt den Fehler sofort

Bei „Bares für Rares“ finden so einige Schätze den Weg in die Sendung. Da ist es nicht verwunderlich, wenn die Raritäten bereits einige Jahrzehnte überdauert haben. Auch bei Christian aus Bonn soll das der Fall sein. Der 74-jährige Pastor bringt einen Porzellan-Kakadu mit in die ZDF-Trödelshow. Christian schwärmt von der Familiengeschichte: Der Kakadu soll angeblich schon drei bis vier Generationen in der Familie sein, von der Uroma über die Mutter bis zu ihm.

Doch die Expertin Dr. Bianca Berding wird schnell stutzig.

„Bares für Rares“-Expertin entlarvt Kakadu

Bianca Berding klärt zunächst über den Porzellan-Vogel auf: vollplastisch, naturalistisch posiert, der Kamm aufgestellt, als würde er gerade etwas entdecken. Ein Blick auf die Unterseite bringt jedoch Klarheit. Jahresbuchstabe und Modellnummer verraten eindeutig, dass das Stück nicht wie angenommen mehrere Jahrzehnte überdauert hat. Der Kakadu stammt aus dem Jahr 1977.

Kandidat Christian ist verblüfft: „Oh!“ Seine Mutter hatte ihm sogar erzählt, der Kakadu habe den Krieg überstanden. Horst Lichter versucht, die Enttäuschung abzufedern.

„Bares für Rares“-Expertise lässt wieder Freude aufkommen

Der „Bares für Rares“-Moderator scherzt: „Es ist ohne Probleme möglich, dass es von deiner Mama ist. Die Oma wollte immer einen haben, und die Uroma hat schon immer von einem Papagei erzählt.“

Trotzdem bleibt festzuhalten, dass das vermeintlich uralte Erbstück deutlich jünger ist als gedacht. Immerhin ist der Kakadu in einem perfekten Zustand und weist keinerlei Schäden auf. Christian passt daraufhin seinen Wunschpreis an und nennt 400 bis 500 Euro. Die Expertise bestätigt den realistischen Wert des Sammlerstücks.

Im Händlerraum findet sich schnell ein Käufer. Friedrich Häusser greift zu und zahlt 410 Euro. „Sowas von süß!“, freut er sich.

„Bares für Rares“ läuft täglich von Montag bis Freitag um 15:05 Uhr im ZDF und ist jederzeit in der ZDF-Mediathek verfügbar. Die erwähnte Folge wurde am 9. September ausgestrahlt.