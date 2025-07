„Bares für Rares“: Herrenring unter Wert verscherbelt? „Fühlt sich komisch an“

Bei „Bares für Rares“ ging ein echter Klunker über den Tisch. Kandidat Kersten bringt einen wuchtigen Goldring mit dickem Diamanten mit, ein Erbstück vom Vater. „Eigentlich als Wertanlage gedacht“, erzählt Kersten. Damals in den 80ern geschenkt bekommen, heute wieder auf dem Markt. Aber was ist das gute Stück wirklich wert?

Horst Lichter (63) ist sofort Feuer und Flamme und wird von Expertin Wendela Horz (55) gleich in die hohe Schule der Schmucksymbolik eingeführt. „Der kleine Finger steht für Kommunikation, der Ringfinger für den Beziehungsstatus“, doziert sie, nachdem Lichter sich den Ring probehalber überstreift. „Ringe am Mittelfinger bedeuten häufig, es ist ein kreativer Mensch und Ringe am Zeigefinger stehen für Führungswillen und Ehrgeiz“, erklärt sie weiter.

„Bares für Rares“-Händler sind sofort angetan

„Was ich hier alles lerne!“, ruft der kultige Moderator. Dann wird’s ernst: 16 Gramm Gold, 585er-Legierung, 1,6 Karat Diamant – ein ganz schöner Brocken! Horz schätzt den Wert auf bis zu 3.800 Euro. Kersten nennt zögerlich 3.000 bis 4.000 Euro als Wunschpreis. Klingt machbar, oder?

+++ „Bares für Rares“-Waldi bietet auf Rarität: Dann explodiert der Preis +++

Ab geht’s in den Händlerraum. Dort entfacht sich ein wilder Bieterkrieg. „Kleines Objekt, großer Stein – heidenei!“, ruft Dr. Lisa Nüdling (45) entzückt. Auch Daniel Meyer (51) ist im Ring-Fieber: „Direktorenring! Damit wusste jeder, wem die Hütte gehört!“ Walter Lehnertz (58) kontert trocken: „Ich hab ’ne Hütte.“

Die Gebote steigen rasant. 3.000 Euro bietet Lisa Nüdling und bekommt den Zuschlag. Klingt gut? „Fühlt sich erstmal bisschen komisch an, dass das Schmuckstück hierbleibt, aber ich denke, morgen bin ich drüber weg“, so Kersten.

Das ZDF zeigt eine neue Folge „Bares für Rares“ immer montags bis freitags ab 15.05 Uhr.