„Bares für Rares“-Moderator Horst Lichter kann nicht widerstehen – er testet gleich selbst

Kuriose Stücke gibt es bei „Bares für Rares“ viele – doch diesmal war selbst Moderator Horst Lichter völlig aus dem Häuschen. Verkäufer Heiko aus Wildeshausen brachte ein altes Mikrofon mit Hammerschlaglackierung mit, das er aus dem Nachlass seines Onkels geerbt hatte. Lichter konnte nicht widerstehen und probierte das Gerät sofort aus: „Das ist ja geil“, lachte er begeistert, als er die Klangqualität testete.

Experte Detlev Kümmel rief ihn mit dem Mikrofon sogar spaßeshalber aus: „Herr Lichter, bitte in den Expertenraum an Tisch drei.“ Schnell wurde klar: Dieses Stück hat nicht nur Kult-Charme, sondern auch echten Sammlerwert. Im Händlerraum sollte es dann richtig spannend werden.

„Bares für Rares“-Moderator Horst Lichter staunt über Schätzpreis

Eigentlich wünschte sich der Verkäufer gerade einmal 80 bis 100 Euro. Doch Kümmel klärte auf: Das Mikrofon stamme vom Wiener Hersteller AKG, vertrieben von AEG, sei vielseitig einsetzbar und ein „sehr gutes System, absolut funktionstüchtig und zudem auch noch sehr beliebt“. Er taxierte den Wert auf 350 bis 400 Euro. Lichter staunte: „Hui.“

+++ „Bares für Rares“-Verkäuferin bleibt stur – dann kommt es, wie es kommen muss +++

Besonders die Optik hatte es dem „Bares für Rares“-Star angetan: „Sehr, sehr hübsch und einfach nur schick“, schwärmte er über das vergoldete Messing und die Lackierung. Heiko konnte sein Glück kaum fassen und freute sich über die Wertschätzung: „Schön.“

Händlerraum sorgt für Schunkelstimmung

Im Händlerraum ging die Begeisterung direkt weiter. Christian Vechtel stimmte sogar Howard Carpendales „Deine Spuren im Sand“ an, während seine Kollegin Susanne Steiger eine Zugabe forderte. „Ich wollte Schlagersänger werden, aber das hatte sich irgendwann erledigt“, gestand Vechtel lachend.

Als Verkäufer Heiko schließlich mit dem Mikrofon eintrat, horchte Wolfgang Pauritsch sofort auf: „Ist das eine Hammerschlaglackierung?“ Nach der Bestätigung startete er sein Gebot mit 100 Euro. Schnell entbrannte ein Schlagabtausch zwischen Pauritsch und Vechtel, die sich gegenseitig hochtrieben.

Erst bei 300 Euro zog Vechtel zurück – und Pauritsch erhielt den Zuschlag. „Ich freue mich sehr, denn das wird ein tolles Geschenk und auch wieder benutzt“, erklärte er. Für „Bares für Rares“ war es ein weiterer Moment, in dem nicht nur ein Objekt, sondern auch die Stimmung im Raum glänzte.