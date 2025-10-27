„Bares für Rares“-Star kauft Damenhandtasche: Zu Hause angekommen, folgt die böse Überraschung

Wer hat das noch nicht erlebt? Man hat sich viel Mühe bei der Auswahl eines Geschenkes gemacht, eventuell sogar einen gehörigen Batzen Geld investiert, aber so richtig gefallen will das Präsent der beschenkten Person nicht. Eine ärgerliche und vor allem traurige Erfahrung, vor der auch „Bares für Rares“-Händler nicht gefeit sind.

So wie Anaisio Guedes in der aktuellen Ausgabe der „Bares für Rares“-Händlerstücke (vom 26. Oktober 2025). Da war zu sehen, wie der Händler aus Hamburg eine Damenhandtasche gekauft hatte. Diese bestand aus einem Netz, war über und über mit Glassteinen besetzt. Das perfekte Geschenk für seine Tochter, dachte sich Guedes. Doch falsch gedacht.

„Bares für Rares“-Händler kauft Tasche für seine Tochter

„Ich habe sie meiner Tochter mit großer Freude gezeigt. Sie hat sie nicht überzeugt“, berichtet der „Bares für Rares“-Star von der Reaktion der Zehnjährigen. Es brauchte also eine alternative Lösung, und die fand Anaisio Guedes schnell. „Ich habe eine sehr kreative Künstlerin“, berichtet der TV-Händler. Diese arbeite mit Holz, mache kleine Skulpturen. Eine von ihnen dürfe in Zukunft die Tasche halten. Dazu wird in der Tasche ein geschnitzter Hund sitzen.

Also ab an die Säge. Und siehe da: Das Ergebnis konnte sich echt sehen lassen. Das fand auch Anaisio Guedes. „Das ist so cool“, freute sich der Händler beim ersten Blick auf Frau mit Hund mit Tasche. „Ist ja süß. Mega, richtig gut.“ Und es soll sich natürlich auch für ihn auszahlen.

Aus der ungewollten Tasche wurde Kunst. Foto: Screenshot ZDF

„Für die Tasche habe ich im Händlerraum 170 Euro bezahlt. Hier bei meiner Künstlerin kommen noch 930 Euro für ihre Arbeit dazu. Und am Ende des Tages möchte ich jetzt für dieses Konvolut 2.500 Euro haben“, so Guedes. Ein stolzer Preis für ein aber auch wirklich sehr humorvolles und kreatives Kunstobjekt.

