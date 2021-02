„Bares für Rares“ (ZDF): „Verletzungsgefahr“ in Trödelshow – Händlerin motzt Rarität auf

Bei „Bares für Rares“ konnten die Händler schon so einige Schätze erwerben. Doch so manche Rarität benötigt noch etwas Unterstützung, um wieder in vollem Glanz strahlen zu können.

In einer neuen Folge von „Bares für Rares – Händlerstücke“ zeigen die Stars der ZDF-Trödelshow, was sich nach einem erfolgreichen Deal hinter den Kulissen abspielt.

„Bares für Rares“-Händlerin gestaltet Rarität um

Dabei begleitet die „Bares für Rares“-Produktion auch Esther Ollick. Die Düsseldorferin interessiert sich vor allem für Vintage-Objekte und ist seit 2017 als Händlerin in der ZDF-Show dabei.

Nachdem sie einem Ehepaar einen über 100 Jahre alten Liegestuhl der Marke Naether abgekauft hat, verschlägt es Esther Ollick in ihre Werkstatt.

Diesen Stuhl hat die Händlerin bei „Bares für Rares“ gekauft. Jetzt soll er umgestylet werden. Foto: Screenshot ZDF

Dort motzt sie den Stuhl, den Esther für 250 Euro ergattern konnte, mächtig auf. „Nach der Aufarbeitung ist das ein tolles Objekt für jeden Wohnbereich und Wintergarten“, so die 41-Jährige.

„Bares für Rares“-Händlerin warnt vor „Verletzungsgefahr“

Gesagt, getan. Zuerst entfernt Esther Ollick den alten Bezug, was sich als ziemliche Herausforderung entpuppt. Beim Herausziehen verrosteter Nägel muss sich die Händlerin vorsehen: „Das ist nicht so einfach, denn wenn hier so ein Nagel rausguckt, dann besteht hier schon eine Verletzungsgefahr.“

Die Düsseldorferin rät: „Je älter das Möbelstück, desto vorsichtiger muss man sein.“ Bevor ein Nagel beim Herausziehen abbricht und das Holz beschädigt, hämmert sie ihn also lieber rein.

Anschließend bekommt der Stuhl einen neuen Bezug und ist kaum wiederzuerkennen.

Das ist „Bares für Rares – Händlerstücke“

In den neuen Folgen der beliebten Trödelshow soll es weniger um den Verkauf in der ZDF-Sendung und mehr um die alltägliche Arbeit der Händler abseits der TV-Kameras gehen.

„Es werden Objekte vorgestellt, die wir als Händler in den Sendungen gekauft haben und es wird euch erzählt, was weiterhin mit diesen interessanten Objekten geschehen ist“, erklärt Händler Thorsden Licht in einem Facebook-Video. Ein absolutes Highlight für die „Bares für Rares“-Fans.

Sendung verpasst? Die ganze Folge findest du auch online in der ZDF-Mediathek.