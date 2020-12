„Bares für Rares“ (ZDF): Händlerin Esther packt aus – jetzt macht sie reinen Tisch

Die „Bares für Rares“-Händlerin Ester Ollick hat auf Facebook mit deutlichen Worten über ihre Teilnahme an der Trödel-Show gesprochen. Grund ist ein Vorwurf der „Bares für Rares“-Fans, den die Händlerin nicht mehr auf sich sitzen lassen möchte.

Bei „Bares für Rares“ haben die Händler mittlerweile selbst schon Kultstatus. Normalerweise kennt man Ester Ollick und ihre Kollegen gut gelaunt. Umso verwirrter dürften ihre Fans nun sein, nachdem Ester mit der Sendung abrechnet.

„Bares für Rares“ (ZDF): Händlerin Esther packt aus

Bei Facebook veröffentlichte die „Bares für Rares“-Händlerin ein Schwarz-Weiß-Bild, auf dem sie traurig auf den Boden blickt. Dazu schreibt sie: „'Weshalb sitzt du eigentlich im Studio, wenn du sowieso nichts kaufst?' - eine Frage, die mir seit Anfang 2017 immer wieder gestellt wird. Und das ist noch freundlich formuliert!“

Dabei habe sie in 132 Folgen mehr als 100 Objekte bei „Bares für Rares“ gekauft, stellt sie klar. Und erklärt dann: „Es ist so, dass wir ein authentisches und bunt gemischtes Händlerteam sind: Auktionatoren, Juweliere, Goldankäufer, Antik- und Trödelhändler, Vintagehändler. Und das ist das Gute an dem Konzept: die Vielfalt der Händlercharaktere...“

Das ist „Bares für Rares“:

„Bares für Rares“ ist eine Trödelshow

sie wird seit 2013 im ZDF ausgestrahlt

Moderiert wird sie von Horst Lichter

Es besteht ein fester Pool der „Bares für Rares“-Händler und Experten

Diese sehen sich die mitgebrachten Objekte der Verkäufer an

Wenn sich beide Seiten einig sind, erzielen die Verkäufer einen guten Preis für ihre Antiquitäten

„Bares für Rares“-Händlerin verblüfft

Esther selbst sei Vintagehändlerin, somit sei für sie nicht immer ein passendes Objekt dabei. Sie verdiene ihr Geld mit dem Upcycling von Möbelstücken. „Ein harter, wenig lukrativer, aber äußerst sinnvoller Job, den ich mir bewusst ausgesucht habe“, erklärt sie.

Sie finde es „verblüffend, was wildfremde Menschen, aber auch KollegInnen von mir erwarten?! Und vor allem verblüfft mich immer wieder, was sich Menschen anmaßen und einfallen lassen, um anderen Menschen wehzutun und sie zu beleidigen.“

Seit sie bei „Bares für Rares“ zu sehen ist, bekomme sie viele freundliche Nachrichten – aber auch zahlreiche beleidigende.

Esther Ollick: „ Ich habe mich fast daran gewöhnt, es trifft mich immer weniger aber über die Menschen, die hinter solchen Aktionen stecken, mache ich mir mehr Gedanken als mir lieb ist.“ (cs)