Folgenreicher Zufall! „Bares für Rares“-Star Wolfgang Pauritschs unglaubliche Geschichte

Seit 2013 begeistert die ZDF-Kult-Sendung „Bares für Rares“ ein Millionenpublikum im deutschen Fernsehen. Ob jung oder alt: Die spannenden Bieterwettstreite, die unterhaltsamen TV-Momente und die vielfältigen Exponate bringen Menschen auf besondere Art und Weise zusammen.

Und was wäre das Format ohne seine Händler? Eines der bekanntesten Gesichter: der österreichische Kunst- und Antiquitätenhändler Wolfgang Pauritsch. Er schrieb damals TV-Geschichte und gehört zur ersten „Bares für Rares“-Händlergeneration.

Bis heute ist der 53-Jährige regelmäßig zu sehen. Doch wie gut kennst du ihn und seine berufliche Laufbahn? Eines sei verraten: Sein Weg zum Auktionator verlief ungewöhnlich…

„Bares für Rares“: Besonderer Weg zum Auktionator

Der „Bares für Rares“-Händler arbeitete einst als Schlosser, Installateur, Sicherheitsmann und Hundesitter. Kurios, aber wahr: Zufällig sprang er bei einer Auktion für einen erkrankten Auktionator ein und entdeckte dabei sein Talent. Zuvor war er dort für die Überwachung des Auktionshauses als angestellter Detektiv bei der Münchner Wachgesellschaft verantwortlich.

Durch diese gesammelten Erkenntnisse orientierte sich Wolfgang Pauritsch langsam um. Der Einstieg in den Kunsthandel war nicht geplant, entwickelte sich dann nach und nach aber zur Lebensaufgabe.

In den ersten Staffeln von „Bares für Rares“ war der Österreicher eine der zentralen Figuren. Seine Seriosität, sein ruhiges Auftreten, seine Cleverness beim hitzigen Wettbieten und sein ausgewiesenes Fachwissen machten ihn schnell bei seinen Kollegen und beim Publikum beliebt.

Wolfgang Pauritsch als Rekordhalter

Und auch außerhalb des Pulheimer Walzwerks sorgte er für Aufsehen: Am 11. Juni 2022 kam bei der angesehenen Leitz Photographica Auction ein echtes Stück Fotogeschichte, die persönliche Kamera von Oskar Barnack (dem Pionier der Kleinbildfotografie), unter den Hammer.

Sie wurde von keinem Geringeren als Wolfgang Pauritsch höchstpersönlich zum Rekord-Preis von 14,4 Millionen Euro versteigert. Nie zuvor erzielte eine Kamera einen so hohen Verkaufspreis.

Schlussendlich bleibt eine entscheidende Frage: Wird der „Bares für Rares“-Händler in den kommenden Jahren vielleicht sogar einen neuen Ankaufsrekord in der ZDF-Kult-Sendung aufstellen? Eines dürfte aber sicher sein: Wolfang Pauritsch wird noch für die eine oder andere besondere Überraschung im Händlerraum sorgen…