„Bares für Rares“-Händler Waldi kauft Foto – und macht einen fatalen Fehler

Was passiert eigentlich mit den Kostbarkeiten, die die „Bares für Rares“-Händler tagtäglich in der ZDF-Show kaufen? Diese Frage stellen sich wohl so einige Zuschauer der ZDF-Trödelshow.

Drum dachte sich der Sender, dass er doch mal eine Sondersendung ausstrahlen könne. Der Titel: „Bares für Rares – Händlerstücke“. Die Sonderausgabe setzt da an, wo die normale „Bares für Rares“-Sendung endet. Nach dem Verkauf.

„Bares für Rares“-Händler Waldi kauft seltene Bilder von Luciano Pavarotti

Klar, dass dabei auch Kulthändler Walter 'Waldi' Lehnertz nicht fehlen darf. Und der machte nach seinem Kauf einen fatalen Fehler, wie der Kunstexperte seines Vertrauens Peter erschrocken feststellen musste.

Das ist „Bares für Rares“:

„Bares für Rares“ ist eine Trödelshow

sie wird seit 2013 im ZDF ausgestrahlt

Moderiert wird sie von Horst Lichter

Es besteht ein fester Pool der „Bares für Rares“-Händler und Experten

Diese sehen sich die mitgebrachten Objekte der Verkäufer an

Wenn sich beide Seiten einig sind, erzielen die Verkäufer einen guten Preis für ihre Antiquitäten

Walter 'Waldi' Lehnertz und sein Freund Peter. Foto: Screenshot ZDF

Doch von vorne: Bei „Bares für Rares“ hatte Waldi seltene Zeichnungen und ein signiertes Foto des Star-Tenors Luciano Pavarotti erstanden. Stattliche 750 Euro bezahlte Waldi für die Kunstwerke.

„Bares für Rares“: Kunstexperte wäscht Waldi den Kopf

Nach dem Kauf wollte er die Sachen schätzen lassen. Doch sein Freund Peter wusch ihm erst einmal gehörig den Kopf. „Ich habe gerade gesehen, wie du diese schöne Autogrammkarte einfach so mit den Händen angefasst hast. In dem Fall ist das ein echtes Foto, kein Druck. Und wenn du hier mit deinem Finger draufgehst... die Säure vom Finger kann dafür sorgen, dass das Bild an der Stelle in Fingerabdruckform rosa Flecken bekommt“, so der Experte.

Das wäre mit Blick auf einen Weiterverkauf natürlich fatal, wer will schon Fotos mit rosa Fingerabdrücken kaufen? Doch der Experte hat einen Rat an den „Bares für Rares“-Händler. Fortan solle er bitte Handschuhe tragen, wenn er solche Bilder anfasst. Dann könnten keine Flecken entstehen.

In der normalen Ausgabe von „Bares für Rares“ wollte eine Verkäuferin 1.000 Euro für ihre Glaskaraffe. Doch dann schreitet Händler Wolfgang Pauritsch ein.