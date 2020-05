„Bares für Rares“-Händler verrät Geheimnis über ZDF-Show: SO läuft es wirklich mit den Teilnehmern ab

View this post on Instagram

Moin zusammen! Da ich jetzt schon oft angesprochen wurde: „dreht ihr, wann gehts weiter, wann kommen neue Folgen“ Calma, ragazzi- es geht ja weiter 😃 Habt auch Ihr etwas schönes, antikes, skurriles oder einfach nur wertvolles zu Hause, wollt den Wert erfahren oder im besten Falle auch verkaufen? Dann habt ihr nach wie vor die Möglichkeit Euch zu bewerben. Und zwar hier: http://www.rares-bewerbung.de/ So eine Sendung ist kein Zufallsprodukt- einer gedrehten Episode gehen immer zwingend Castings voraus- deswegen, meldet Euch jetzt schonmal, ihr werdet dann von den -wirklich- unheimlich freundlichen Mitarbeitern von Warner angerufen und alles weitere wird besprochen. ☺️🎈👍 An der Stelle möchte ich mich auch für die aufopferungsvollen Helfer rund um die Sendung sowie der Herstellungsleitung bedanken die in den letzten Wochen alles daran gesetzt haben, dass ein schlüssiges Hygienekonzept zustande gebracht wurde, dass uns ermöglicht einigermaßen „normal“ weiterarbeiten zu dürfen. #zdf #baresfürrares #warnerbros #lovemyjob