„Bares für Rares“: Wolfgang Pauritsch wegen Waldi auf 180 – „Du checkst das nicht“

Geht es um die Händler bei „Bares für Rares“ lässt sich bei allen eine gewisse Vorliebe für bestimmte Objekte erkennen. Während der eine auf alte Gemälde setzt, hat die andere besonderes Interesse an edlem Schmuck. Spannend für die Verkäufer und die Zuschauer zu Hause wird es, wenn sich die Händler plötzlich in den Haaren bekommen, weil ganz überraschend Interesse an Objekten auftaucht, die sonst nie relevant waren.

So wie als es um die limitierte und signierte Farblithografie von 1953 geht, die das Ehepaar Böger zu „Bares für Rares“ mitgebracht hat. Von der zeigt sich nämlich nicht nur Wolfgang Pauritsch ganz angetan, sondern plötzlich auch Walter „Waldi“ Heinrich Lehnertz und das, obwohl Letzterer so gar keine Ahnung von dem Kunstwerk hat. Perfekter Zündstoff für einen handfesten Schlagabtausch zwischen den beiden.

„Bares für Rares“: Wolfgang Pauritsch wittert Gewinn

„Einen ganz, ganz großen Namen haben Sie uns mitgebracht“, sagt Pauritsch und bekundet damit nicht nur sein Interesse, sondern zeigt auch gleich mal Fachkenntnis. Sein Einstiegsgebot liegt bei 500 Euro. Dass ausgerechnet Waldi mit in den Ring springen würde, damit hatte Pauritsch seinem Gesicht nach zu urteilen nicht gerechnet.

Bei 900 Euro schaltet sich ein Kollege der beiden ein, der aber auch schnell wieder die Biege macht. „Ich würde ihnen freiwillig auch gerne 1.300 Euro anbieten“, umgarnt Pauritsch das Verkäufer-Paar.

„Bares für Rares“: Wolfgang Pauritsch flippt aus

Der Händler scheint einen großen Schatz gefunden zu haben, den er auf gar keinen Fall an seinen Kollegen abtreten will. „Jetzt behalt doch mal die Nerven“, kontert Waldi aus der Ecke. Wolfgang Pauritsch ist aufgrund der offensichtlichen Unwissenheit seines Konkurrenten sichtlich gereizt. „Du checkst das gar nicht“, entfährt es ihm.

„Et hat wat“, sagt Waldi in seiner gewohnt lockeren Art. Vom Künstler hat er zwar keine Ahnung, mitbieten will er aber trotzdem. Der gebürtige Eifler führt seinen Kollegen ordentlich an der Nase herum und macht sich dessen Wissen zu eigen. Bei 1.400 Euro überlässt er Wolfgang Pauritsch dann fröhlich grinsend den Vortritt. Und Rita und Harald Böger? Die freuen sich durch das Händlergefecht mit einem stolzen Gewinn nach Hause gehen zu können.

„Bares für Rares“ läuft montags bis freitags um 15.05 Uhr im ZDF und ist online in der Mediathek abrufbar.