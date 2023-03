„Bares für Rares“: Angebot ist eine Beleidigung! Händler hat keine Ahnung

Es muss nicht immer ein Ring mit großem Stein sein, um bei „Bares für Rares“ ordentlich abzuräumen. Manchmal reicht auch eine Modeleisenbahn. Zumindest, wenn es nach der Expertise von Sven Deutschmanek geht.

Der „Bares für Rares„-Experte macht den Freunden Sven und Stephan aus Zweibrücken mit seinen fachkundigen Ausführungen große Augen. Denn was Deutschmanek hier erzählt, klingt nach dem Jackpot-Gewinn. Blöd nur, dass die Händler nicht vom Fach sind.

„Bares für Rares“-Expertise bringt Gewissheit

Bislang hatte der Eisenbahn-Besitzer keinen wirklichen Verwendungszweck dafür, der perfekte Grund, um das gute Stück zu verkaufen und ordentlich Kohle einzustreichen. So zumindest der Plan.

Die Lok ist komplett handgefertigt und aus Großbritannien nach Deutschland gebracht. Die produzierte Stückzahl sei nicht allzu groß, so Deutschmanek und das Stück bei Sammlern in der Szene „sehr sehr beliebt“. Echtholz, Messing und die Möglichkeit die Lok in Gang zu setzen, steigern den Wert. Hinzu kommt: Besagte Lok wurde bislang noch nicht zum Fahren gebracht.

Händler macht unglaubliches Angebot

Deutschmanek ist ganz begeistert von der Miniatureisenbahn. „Zustand ist?“, will Horst Lichter wissen. „Perfekt“, lautet die Antwort. 700 bis 900 Euro könnte sich der jetzige Besitzer dafür vorstellen. Der eigentliche Wert ist allerdings deutlich höher. „Ich denke mal mindestens 2.000 Euro“, so Deutschmanek.

Mit dieser Hammer-Expertise im Gepäck geht es für die Freunde in den Händler-Raum. Hier wird schnell klar, Interesse ist da, Wissen allerdings nicht. Das beschämende Erstangebot von Wolfgang Pauritsch – 80 Euro. Bei dieser Summe kann Kollegin Susanne Steiger nur den Mund aufreißen.

Es klingt wie eine Beleidigung nach der Expertise von Sven Deutschmanek. Walther „Waldi“ Lehnertz steigt mit ein. Bei 180 Euro fragt dann endlich einer der Händler nach, wie hoch die Expertise war.

„Ich hoffe, meine Gebote beleidigen Sie nicht“, räumt Pauritsch kleinlaut ein. Dann gesteht er: „Ich habe wirklich keine Erfahrung damit“. Am Ende ist klar, verkauft wird hier nichts. Die Freunde treten ohne Geld, dafür aber mit einer wertvollen Lok wieder den Heimweg an.

Das ZDF zeigt „Bares für Rares“ montags bis freitags ab 15.05 Uhr im TV und online in der Mediathek.