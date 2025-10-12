„Hatten wir noch nie“ – Sammlerstücke sorgen bei „Bares für Rares“ für Aufsehen

Hin und wieder finden Objekte ihren Weg zu „Bares für Rares“, die wirklich einzigartig sind. Dazu zählen auch die zwölf Dokumentenklammern, die der Verkäufer namens Gert in der Sendung an den Mann bringen möchte.

Schon bei der Expertise wird klar: Die Sammlerstücke sind richtig was wert. Bei den Händlern wird es kurze Zeit später dann richtig spannend. Wie viel würden sie für die Dokumentenklammern hinblättern?

Premiere bei „Bares für Rares“

„Das hatten wir noch nie.“ Mit diesen Worten beginnt Sven Deutschmanek seine Expertise zu den zwölf Dokumentenklammern. Sie stammen aus verschiedenen Ländern wie beispielsweise der Schweiz und Deutschland und aus unterschiedlichen Epochen, wie dem Jugendstil, erklärt der Experte.

Dabei handelt es sich um Sammlerstücke, die man heutzutage nicht mehr so einfach bekommt. Gert möchte daher 50 Euro pro Klammer und somit insgesamt 600 Euro haben. Eine Summe, mit der Sven nur bedingt mitgehen kann – der Experte stellt dem Kandidaten 360 bis 600 Euro in Aussicht.

Bietergefecht bei „Bares für Rares“

Die Klammern erwecken bei den Händlern sofort großes Interesse. Besonders Elke Velten-Tönnies und David Suppes entpuppen sich als große Fans der Objekte. Doch die Gebote starten zaghaft bei 250 Euro – doch dabei bleibt es nicht lange.

Beide überbieten sich im Laufe der Verhandlungen immer weiter. Gewinnerin des Bietergefechts ist dann Elke, die alle zwölf Klammern für 650 Euro kauft. Somit ist der Wunschpreis um 50 Euro übertroffen – ein guter Deal!

