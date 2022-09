„Bares für Rares“: Horst Lichter reicht es – „Wir brechen hier ab“

Der Moderator von „Bares für Rares“ Horst Lichter ist immer für ein Pläuschchen mit den Kandidaten zu haben. Der neugierige Koch fragt seine Gäste gerne auch mal aus. Bei Martina und Thomas Groth aus Kaarst möchte er plötzlich das Gespräch abrupt beenden.

Horst Lichter empfängt das Paar aus Kaarst zunächst ganz freundlich. Die beiden wollen bei „Bares für Rares“ eine alte Klingel verkaufen. Als alle Beteiligten ins Gespräch kommen, ist es sofort um den Moderator geschehen.

„Bares für Rares“: Kandidat nennt seine Hobbys – plötzlich will Horst Lichter abbrechen

Bei der Vorstellungrunde wird es dann ernst. Während Martina erzählt, dass sie als Fitnesstrainerin arbeitet, sagt ihr Mann Thomas, dass er nicht mehr berufstätig ist und sich voll und ganz auf seine Hobbys konzentrieren kann. Neugierig wie er ist, fragt Horst Lichter da genau nach, was der Mann aus Kaarst denn so in seiner Freizeit treibt.

Der beginnt dann auch sofort mit der Aufzählung: „Sport, kochen, reisen, Motorräder und Oldtimer“. Dann wendet sich Moderator Horst Lichter plötzlich ab und sagt: „Mit dem Mann kann man arbeiten! Wir brechen hier ab, besorgen uns nette Getränke und zeigen uns gegenseitig Fotos“.

Das ist „Bares für Rares“:

„Bares für Rares“ wurde am 3. August 2013 das erste Mal bei ZDFneo ausgestrahlt

Die Sendung wurde so erfolgreich, dass sie ab dem 18. Mai 2015 ins ZDF-Hauptprogramm wechselte

„Bares für Rares“ war immer Betrugsvorwürfen ausgesetzt. Diese konnten nie belegt werden

„Bares für Rares“: Horst Lichter wird abrupt von Experten gebremst

Seine Euphorie hält jedoch nicht besonders lang. Denn der Experte Colmar Schulte-Golz bringt ihn wieder auf den Boden der Tatsachen zurück: „Und das machen wir nicht!“. Fokussiert schätzt der Experte dann den Wert der alten Glocke des Paars aus Kaarst auf 50 bis 80 Euro.

Ob und für wie viel die beiden diese Antiquität verkauft bekommen, siehst du Freitagmittag um 15.05 Uhr im ZDF oder jederzeit in der Mediathek.

Mehr News zu „Bares für Rares“:

„Bares für Rares“: Goldgrube ZDF! So viel Cash haben die Händler in der Tasche

„Bares für Rares“-Kandidat bringt Ring aus Amerika – die Geschichte dazu ist märchenhaft

„Bares für Rares“: Horst Lichter muss bei den Händlern durchgreifen – „Meine Herrn“

Neulich kamen alle Fans der Trödelshow leider nicht auf ihre Kosten. „Bares für Rares“ wurde kurzfristig aus dem Programm geschmissen.