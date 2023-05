„Bares für Rares“-Händler können’s nicht fassen! Sowas haben sie noch nie gesehen – „Wahnsinn“

Seit 2013 ist „Bares für Rares“ regelmäßig im TV zu sehen. Man könnte meinen, nach so einer langen Zeit würden sich diverse Raritäten doppeln, doch erstaunlicherweise ist das nicht der Fall. Es gibt zwar Gegenstände, die lassen sich einer ähnlichen Kategorie zuordnen, am Ende handelt es sich aber meistens in irgendeiner Form um ein Unikat.

Das bedeutet nicht nur für die Zuschauer Abwechselung, sondern auch für die Händler, die mit ihrer Show-Ausbeute im Alltagsgeschäft Gewinn machen wollen. Immer wieder schaffen es die Verkäuferinnen und Verkäufer, die „Bares für Rares„-Crew zu verblüffen. So auch Claudia.

„Bares für Rares“-Kandidatin hat ungewöhnliches Mitbringsel

Die Verkäuferin ist mit großem Gepäck für die Dreharbeiten der ZDF-Show angereist. „Ach du heiliges Kanonenrohr“, entfährt es Horst Lichter, als er sieht, was im Expertenraum bei Sven Deutschmanek aufgetischt wurde.

Neben einer ominösen Maschine stapeln sich auf dem Tisch, aber auch in einem Korb auf dem Boden jede Menge Dosen. Was es damit auf sich hat, erklärt der Experte. Dass es sich nicht, wie zunächst angenommen, um eine Nähmaschine handelt, ist schnell geklärt. Claudia hat einen alten Phonographen aus den Jahren 1908 bis 1916 mitgebracht. Inklusive Tonträger.

Händler sind baff

Die Datierung klingt vielversprechend, doch es gibt ein Problem: „Man müsste hier Hand anlegen“, erklärt Deutschmanek. Andernfalls lässt sich das Gerät nicht abspielen. Einen Verkaufspreis von 600 bis 800 Euro kann sich der Experte aber trotzdem vorstellen.

Jetzt müssen die Händler entscheiden, was sie wirklich dafür zahlen wollen. Sicher ist jedenfalls: Eine Präsentation wie diese hat noch keiner der Anwesenden gesehen. „Das ist doch mal ein großes Konvolut“, stellt Christian Vechtel fest. Die Kollegen kommentieren beeindruckt: „Wahnsinn“, „Ach du Schande“ und „Allmächtiger“.

Mehr News:

Mit Blick auf die Schäden reicht es dann am Ende allerdings nicht für die geschätzten 600 bis 800 Euro. Dafür kann sich Claudia immerhin über 450 Euro für das Gesamtpaket freuen. Weil sie ursprünglich nichts dafür gezahlt hatte – das Set stammt aus einer Haushaltsauflösung – hat sie aber trotzdem Gewinn gemacht.

Das ZDF zeigt „Bares für Rares“ montags bis freitags ab 15.05 Uhr im TV und online in der Mediathek.