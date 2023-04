„Bares für Rares“-Händler sind überfordert: „Vielleicht sind wir die Falschen“

Des einen Schrott ist des anderen Schatz, so einfach lässt sich wohl das Sendungskonzept von „Bares für Rares“ beschreiben. Von Schrott kann bei dem Objekt das das Vater-Sohn-Gespann Mathias und Gerd-Roland mitgebracht hat allerdings wahrlich keine Rede sein. Denn die beiden haben ein Gefährt mit Geschichte im Gepäck.

„Bares für Rares“-Experte Sven Deutschmanek ist ganz begeistert von der Simson KR50. Immerhin handelt es sich bei dem Kleinkraftrad in Roller-Optik um ein Original. Den Echtheitsnachweis bietet auch die mitgebrachte Erstzulassung aus dem Jahr 1961. „Das Schöne ist, ihr habt die komplette Historie mitgebracht“, sagt Deutschmanek anerkennend. Klingt vielversprechend – doch ein wichtiger Gang fehlt noch, und zwar der in den Händlerraum. Von großer Begeisterung kann hier leider keine Rede sein.

Sven Deutschmanek ist mit seinen Schwärmereien noch nicht am Ende und sagt: „Dieses Modell in dem Zustand, in dem ihr es mitgebracht habt, finde ich sensationell.“ Es ist kein Wunder, dass Vater Gerd-Roland sich auf einen Wunschpreis von mindestens 4.000 Euro festgelegt hat.

Der Experte ist sich sicher: „Dafür wird sich sicherlich ein Liebhaber finden.“ Als hätte er bereits eine Vorahnung, fügt er hinzu: „Es kann natürlich ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen.“ Sollte es allerdings ans Eingemachte gehen, wären 3.500 Euro bis 4.000 Euro durchaus denkbar.

Händler geben Verkäufer-Duo bittere Absage

Vor den Händlern zeigt sich dann allerdings schnell, so richtig Ahnung hat hier keiner von der Maschine. Auch das Fragen-Spiel hält sich diesmal in Grenzen, ganz zu schweigen von den Angeboten. Die bleiben nämlich einfach aus. Bis auf den müden Kommentar von Daniel Meyer in Richtung Fabian Kahl, „Du siehst am besten von uns allen auf dem Ding“, hält man sich lieber bedeckt.

Dann outet Meyer seine Kollegen und sich als absolut unwissend. Hier ein fundiertes Angebot abzugeben, überfordert alle. Schließlich muss Meyer einräumen: „Vielleicht sind wir die Falschen. Das sage ich nie.“ Damit ist das Thema durch. Sieht ganz danach aus, als würde sich die Suche nach dem richtigen Käufer noch ein bisschen hinauszögern.

