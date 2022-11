„Bares für Rares“: Bittere Expertise – Kandidat trifft drastische Entscheidung

Jakub Szymanski hat große Pläne bei „Bares für Rares“. Der 24-Jährige aus Rülzheim hat eine alte Vase und den Wunsch auf viel Geld im Gepäck. Bei Moderator Horst Lichter und Expertin Dr. Friederike Werner will er Klarheit darüber gewinnen, wie viel das gute Stück wert ist.

Wie viele Kandidaten vor ihm hat sich auch Jakub vor seinem „Bares für Rares“-Besuch kundig und sich im Internet schonmal selbst auf die Suche nach Informationen zu der Vase gemacht. Es ist eine gute Möglichkeit, um sich vorab schon mal einen Wunschwert zu errechnen. Blöd nur, wenn der dann meilenweit von der Experten-Schätzung entfernt liegt.

„Bares für Rares“-Kandidat hofft bei Vase auf viel Geld

Das Gefäß hat der 24-Jährige von seiner Großmutter geschenkt bekommen. „Die Gemälde sind aber der Hammer“, staunt Horst Lichter, als er das Gefäß sieht. Dass Jakub überhaupt in der Show ist, hat er auch seiner Oma zu verdanken. „Sie wusste, dass ich ein Fan der Sendung bin.“ Damit ihr Enkel auch gute Chancen auf eine Teilnahme bei dem TV-Format hat, gab ihm seine Oma die Vase als Objekt mit.

Damit er später im Händlerraum auch die richtigen Worte findet, hatte er sich bereits jede Menge Wissen angeeignet. Die Expertin ergänzt: „Es handelt sich um eine italienische Maiolica, die im 19. Jahrhundert nach dem Vorbild der Renaissance des 16. Jahrhunderts hergestellt worden ist.“

„Bares für Rares“: Expertise schockt alle

Es klingt, als hätte Jakub mit dem Mitgebsel seiner Oma den Jackpot gezogen. Auch Horst Lichter wirkt begeistert. Es gibt allerdings auch kleine Schönheitsfehler in Form von Absplitterungen an dem Objekt. Nach der Expertise stellt Lichter die alles entscheidende Frage: Was ist Jakubs Wunschpreis?

Der kann sich sehen lassen. Zwischen 800 und 1000 Euro wünscht sich Jakub für die Vase. „Ich würde Ihnen gerne eigentlich ihren Wunsch erfüllen, ich liege aber doch um einiges niedriger mit dieser Einschätzung und bin bei dieser Vase bei etwa 200 bis 300 Euro. Gerade auch mit der Beschädigung“, sagt Dr. Friederike Werner.

Es ist eine bittere Enttäuschung, die Jakub erst einmal verarbeiten muss. Nach dieser unerwarteten Expertise trifft der 24-Jährige eine drastische Entscheidung und nimmt seine Vase wieder mit nach Hause.

Das ZDF zeigt „Bares für Rares“ montags bis freitags um 15.05 Uhr im TV und online in der ZDF-Mediathek.