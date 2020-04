„Bares für Rares“: Beliebter Händler erlaubt sich schlechten Scherz – Fans wütend: „Ignorant und dumm“

View this post on Instagram

"Stay in your Car" 😂 Da soll mich doch der Löwe holen! Natürlich stand unser Camper direkt hinter mir, sodass ich nur kurz aus dem Auto gesprungen bin um dieses eine Foto aufzunehmen 😋 #landscapephotography #landschaft #landscape #land #afrika #namibia🇳🇦 #namibia #etoshanationalpark #etosha #fabiankahl #baresfürrares #natur #naturephotography #naturelove #naturephoto #nature #rules #norules #wassollschonpassieren #fabiankahl