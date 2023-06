„Bares für Rares“: Horst Lichter platzt der Kragen – „Leckt mich am Arsch!“

Seit acht Staffeln und über 1400 Folgen begeistert die Trödel-Show „Bares für Rares“ die ZDF-Zuschauer jetzt schon. Seit Tag eins mit dabei: Moderator Horst Lichter. Gemeinsam mit den Experten und den Händlern gehört er zu dem Aushängeschild der beliebten Sendung.

„Bares für Rares“ feiert zehnjähriges Jubiläum. Die Sendung wird nämlich seit 2013 produziert. Über die Jahre sind schon so einige Sachen passiert: Von hitzigen Bietergefechten, über erstaunlichen Expertisen bis hin zu außergewöhnliche Kandidaten. Doch auch hinter den Kulissen scheint es spannend zu sein, wie die Produktion jetzt in einem Instagramvideo zeigt.

„Bares für Rares“ zeigt Outtakes

Das bekamen die Zuschauer von „Bares für Rares“ nicht zu sehen. Das ZDF veröffentlicht nun Szenen, die nie im TV gezeigt wurden. Der Grund: Es handelt sich dabei um Outtakes, also Momente, die nicht nach Plan gelaufen sind und es deshalb nicht in die Sendung schaffen.

Das Video beginnt mit einer Szene, wo sich Expertin Bianca Berding die Finger an einer Schachtel einklemmt und schmerzerfüllt aufschreit. Moderator Horst Lichter darf da selbstverständlich auch nicht fehlen. Ihn sieht man in einem Ausschnitt, wo er versucht einen Ball zu fangen, der ihm von der Produktion zugeworfen wird. Als ihm das jedoch nicht gelingt, hört man nur ein frustriertes „Ach, leck mich doch am Arsch!“ von ihm.

Fans feiern den Zusammenschnitt

Und auch Kult-Händler Waldi kommt in dem Video vor. Dort sieht man ihn an seinem Pult, wie er sich auf die Show vorbereitet. Aus der Regie kommt plötzlich der Hinweis, dass er einen Fleck auf seinem Pulli hat. „Als wenn ich einen Fleck hätte. Wie bist du denn drauf? Ich hatte beim Essen die Jacke an!“

Die Follower auf Instagram lachen sich schlapp über diesen Zusammenschnitt und kommentieren das Video mit lauter lachender Emojis. Allerdings fehlt ihnen eine ganz bestimmte Szene: „Da fehlt noch die Aktion, wo Waldi die Leinwand eines Bildes zerstörte, es dann aber auch abgekauft hat.“

Das ZDF zeigt „Bares für Rares“ montags bis freitags im Programm ab 15.05 Uhr im TV und online in der Mediathek.