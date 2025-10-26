Frau traut Expertise von „Bares für Rares“ kaum – „Gucken Sie lieber nochmal“

Bei „Bares für Rares XXL“ präsentiert das ZDF meist die außergewöhnlichsten Stücke, die von ihren Besitzern mitgebracht werden. Dazu zählt auch der Schmuck von Petra Dobry, die gemeinsam mit ihrer Schwiegertochter Nadine angereist ist.

Das Schmuckensemble besteht aus einer Kette und einem Ring aus Platin und sorgt bei „Bares für Rares“-Expertin Wendela Horz für Begeisterung. Als es dann um den Schätzpreis geht, kommen der Kandidatin plötzlich die Tränen – damit hat sie nicht gerechnet.

„Bares für Rares“-Expertise macht Frau emotional

Schon auf den ersten Blick erkennt man, dass der Schmuck von Petra Dobry von hohem Wert ist. Die Kette und der Ring sind mit insgesamt fünf Karat an funkelnden Diamanten und Achtkantsteinen verziert, wie in der Expertise gesagt wird. Darüber hinaus sind die Objekte auch noch alt: Expertin Wendela Horz datiert das Set auf die Entstehungszeit in den 1920er-Jahren.

+++ auch interessant für dich: Rätselhafter BVB-Pokal bei „Bares für Rares“: Experte hat sofort einen Verdacht! +++

So weit, so gut. Die Verkäuferin wünscht sich 3.000 Euro für Ring und Kette – viel zu wenig, wie Wendela kurz darauf klarmacht. Sie packt 10.000 Euro drauf und schätzt den Schmuck zwischen 13.000 bis 15.000 Euro. Damit hat Petra Dobry augenscheinlich nicht gerechnet.

+++ auch spannend für dich: Paukenschlag im ZDF! Nach „Bares für Rares XXL“ herrscht Gewissheit +++

Nach dieser Expertise kommen ihr sogar die Tränen. „Wahnsinn! Gucken Sie lieber nochmal hin, bevor ich da hochgehe“, scherzt die Verkäuferin. Mit diesem erfreulichen Schätzpreis macht sie sich auf den Weg zu den Händlern, die sofort Feuer und Flamme sind. Am Ende kauft keine Geringere als Schmuckliebhaberin Susanne Steiger den Schmuck für insgesamt 15.000 Euro. Was für ein tolles Geschäft!

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Sendung verpasst? In der ZDF-Mediathek ist diese Folge von „Bares für Rares XXL“ noch bis zum 22. April 2026 kostenlos im Stream.