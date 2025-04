ZDF plant neue Serie – „Bares für Rares“-Star Waldi hat Grund zur Freude

Tagtäglich begeistert die ZDF-Trödelsendung „Bares für Rares“ ein Millionenpublikum. Über die Jahre sind die Händler und Experten der Show hierzulande kleine Berühmtheiten geworden. Ganz vorne mit dabei ist Walter Lehnertz, besser bekannt als Waldi.

Mit seinen 80 Euro Geboten hat er sich zur Legende in der Sendung gemacht und gehört somit zu den beliebtesten Protagonisten von „Bares für Rares“. Grund genug für das ZDF, ihm eine große Ehre zuteil kommenzulassen.

„Bares für Rares“-Star Waldi bekommt eigenes Format

Schon bald bekommen die Fans von Waldi die geballte Ladung des sympathischen Händlers aus der Eifel. Das ZDF hat ihm eine gesamte Sendung gewidmet, in der die Zuschauer einen Blick hinter die Kulissen bekommen.

„In der neuen ZDF-Doku-Soap „Waldis Welt“ tauchen die Zuschauerinnen und Zuschauer in das facettenreiche Leben von Walter Lehnertz, bekannt als 80-Euro-Waldi aus der ZDF-Sendung „Bares für Rares“, ein. Abseits des Platzes am Händlertresen gewährt die sechsteilige Reihe einen authentischen und humorvollen Einblick in dessen Alltag und vielseitigen Leidenschaften“, heißt es in der offiziellen Programmankündigung des ZDF.

Waldi selbst freut sich riesig über seine eigene Doku und verrät im Interview, was die Zuschauer erwarten wird: „Die Fans dürfen sich auf ganz viel Spaß freuen. Nichts ist gestellt, nichts ist geschönt. Wenn mal was in die Hose geht, dann gehört das dazu. Ich will den Leuten ein Lächeln ins Gesicht zaubern.“

„Waldis Welt“ läuft am Sonntag (20. April) um 14.10 Uhr im ZDF. In der Mediathek sind die ersten vier Folgen ab Freitag, 18. April 2025 abrufbar.