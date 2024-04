„Bares für Rares“-Händler Waldi: So viel hat er noch nie verloren

In der ZDF-Sendung „Bares für Rares“ geht es tagtäglich um skurrile Antiquitäten und gute Unterhaltung. Bei allem Spaß an den angebotenen Dingen und den informativen Expertisen steht aber auch ein guter Handel im Vordergrund.

Niemand möchte ein schlechtes Geschäft machen. Weder die Anbieter, noch die fünf erfahrenen „Bares für Rares„-Dealer im Händlerraum. Es gilt, fair zu bleiben, aber trotzdem so viel Geld wie möglich herauszuholen.

+++ „Bares für Rares“-Kandidatin aus Frechen mit hohen Erwartungen +++

Walter Lehnertz – elf Jahre Erfahrung bei „Bares für Rares“

Einer der Händler der ersten Stunde ist Walter Lehnertz aus der Eifel. Seit 2013 ist der Trödelhändler bei „Bares für Rares“ dabei. Sein Erstgebot gilt als klassischer Running Gag in der Sendung und hat ihm den Namen „80-Euro-Waldi“ eingebracht. Waldis genügsame Art und sein rheinischer Dialekt kommt bei den Zuschauern gut an.

80-Euro Waldi ist ein Schwergewicht, in der Trödelszene und auch im wahren Leben. Der 57-jährige ist der bodenständige Typ: Jeans, Karo-Hemd, Bäuchlein. Er ist einer der wenigen Händler, die auch in den Sozialen Medien regelmäßig aktiv ist und immer wieder Geschichten aus seinem Privatleben preisgibt. Oft sitzt er in seinem vollgekramten Büro in Krekel und plaudert aus dem Nähkästchen.

Waldi freut sich über Verlust – wie kann das sein?

Anfang April gibt Walter Lehnertz auf Facebook und Instagram ein Geheimnis preis. Er spricht von einem Verlust – und ist extrem glücklich darüber: „Ich weiß nicht, ob ihr es wisst. Oder ob ihr es seht…Boah: Waldi hat fünf Kilo abgenommen.“

Und er ist mehr als zufrieden. „Ich habe schon fast keine Plauze mehr“, erzählt er und streicht sich stolz über seinen Bauch. „Also noch eine Woche, und dann stelle ich mich vor den Spiegel und erkenne mich nicht mehr wieder“, scherzt er, „Ich habe ein richtig schmales Gesicht bekommen. Ja, da staunt ihr!“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wie ihm das gelungen ist, lässt die „Bares für Rares“-Legende aus der Eifel im Unklaren. Zählt er Kalorien? Lässt er Zucker weg? Macht er mehr Sport? Jedenfalls ist Waldi damit „the biggest loser“ im ZDF-Nachmittagsprogramm.