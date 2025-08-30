Verkauf bei „Bares für Rares“ macht Zuschauer fassungslos – „Fremdschämen angesagt“

Bei dem einen gibt es einen unverhofften Geldregen, bei den anderen sorgt der Besuch bei „Bares für Rares“ eher für Enttäuschung. Bei den Kandidaten Biggi und Horst ist zumindest einer der beiden nach dem Verkauf glücklich.

Doch der Fall des Vater-Tochter-Gespanns sorgt im Netz für ordentlich Diskussionen unter den „Bares für Rares“-Zuschauern. Doch warum schlägt der Verkauf einer antiken Uhr so hohe Wellen?

Schneller Verkauf bei „Bares für Rares“

Die Kandidaten Biggi und Horst kommen mit einem echten Hingucker in die heiligen Hallen des Pulheimer Walzwerkes. Schon bei der Expertise wird klar: Hier kann man einiges rausholen. Expertin Heide Rezepa-Zabel schätzt die Uhr auf einen Wert zwischen 5.000 und 5.500 Euro.

Im Händlerraum kommt es dann allerdings schnell zur Ernüchterung. Die Gebote der Händler kommen nicht mal ansatzweise in die Nähe der Expertise. Am Ende verkauft Biggi dann aber doch für 3.700 Euro an Julian Schmitz-Avila. Während sie sich über die Summe freut, ist ihrem Vater die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. Und auch zahlreiche Zuschauer sind nach dem Verkauf sprachlos.

„Bares für Rares“-Zuschauer werden deutlich

Auf YouTube sorgt der Ausschnitt aus der Sendung für ordentlich Diskussionen in den Kommentaren. Die meisten Zuschauer können dabei nicht nachvollziehen, wieso die Kandidatin für diese Summe verkauft hat:

„Tochter einfach ein Desaster. Egal ob, was rausgeschnitten ist oder nicht. Fremdschämen angesagt.“

„Schande! Was für ein trauriges und unschönes Ende.“

„Oh mein Gott. Mir fehlen die Worte! Da können sich die Händler ins Fäustchen lachen.“

„Das lässt einen doch ziemlich sprachlos zurück. Entweder wurde furchtbar viel herausgeschnitten, oder es waren furchtbar unfähige Verkäufer.“

„Das darf nicht wahr sein. Die Uhr ist aus Gold, über 120 Jahre alt, wurde nochmals vom Uhrmacher überholt und wird hier verschenkt. Sorry, ich habe dafür kein Verständnis.“

Das ZDF zeigt „Bares für Rares“ montags bis freitags im Programm ab 15.05 Uhr im TV und online in der Mediathek.