„Bares für Rares“: Kultstar verärgert Fans – was er dann macht, kommt unerwartet

Guten Morgen ihr Lieben. Ich bin mit meinem gestrigen Post zu weit gegangen. So ist zumindest mein Eindruck der Kommentare bei Instagram und Facebook. Dafür möchte ich mich entschuldigen. "Stay in your Car" heißt selbstverständlich "Stay in your Car". Mein Camper stand bei diesem Foto direkt neben mir und ich habe nur ein paar Schritte auf diesen Stein gemacht. Das Foto schoss meine Mutter aus dem Auto heraus. Als Fotograf ist der Tatendrang gute Bilder zu schießen manchmal einfach zu groß und man macht unüberlegte Dinge. Namibia ist ein wundervolles Land und dieses kann man auch genau so gut aus dem Auto heraus genießen. Das ich mit diesem Foto kein gutes Vorbild war ist mir nun bewusst und ich danke euch für eure harte aber faire Kritik. Liebste Grüße euer Fabi. P. S. Ich bin derzeit in Deutschland und nicht in Namibia. Die Fotos stammen alle von Anfang Februar. #fabiankahl