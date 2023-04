„Bares für Rares“: Händlerin kauft kaputte Vase – kurz darauf meldet sich die Verkäuferin

Es ist definitiv keine Selbstverständlichkeit, dass manche Objekte bei „Bares für Rares“ schon rund 100 Jahre oder älter sind – und dann sogar noch in einem verkaufswürdigen Zustand. Allein bei einem einzigen Umzug oder einer Haushaltsauflösung geht schließlich gerne mal das ein oder andere Teil kaputt.

So kommt es immer wieder vor, dass die Verkäufer bei „Bares für Rares“ den Händlern auch beschädigte Gegenstände anbieten. Während man auf dem Flohmarkt an einem kaputten Deko-Objekt vorbeilaufen würde, haben die Stars der ZDF-Trödelshow genau den richtigen Blick für den nächsten Mega-Deal.

„Bares für Rares“-Händlerin springt von 500 Euro auf 1.500 Euro

„Als ich die Vase das erste Mal gesehen habe, bin ich wirklich innerlich fast ausgeflippt. Egal, was es kostet. Ich muss die haben!“, erinnert sich „Bares für Rares“-Händlerin Sarah Schreiber an den Verkauf. Es handelt sich um eine mit Glasschmelz beschichtete Vase, die bereits einmal versucht worden ist zu reparieren.

„Aber das ist total misslungen, weil das praktisch unmöglich ist“, erklärt „Bares für Rares“-Experte Albert Maier. Da hat er jedoch nicht mit Sarah Schreiber gerechnet. Im Händlerraum tut die Auktionatorin alles, um die Vase zu ergattern. Von ihrem Startgebot in Höhe von 500 Euro springt die Händlerin am Ende zu stolzen 1.500 Euro. Genau das sei der Preis gewesen, den sich der Vater der Verkäuferin gewünscht hat.

„Bares für Rares“-Verkäuferin reagiert sofort: „Das ist unglaublich“

Nach dem „Bares für Rares“-Dreh lässt Sarah die Vase von einem Berliner Restaurator aufarbeiten. In präziser Handarbeit muss er die Farben auf den abgeplatzten Stellen selbst nachtragen. „Das dauert Wochen, wenn nicht sogar Monate“, gibt Sarah zu bedenken. Nach dem Auftrag erstrahlt die Vase in ganz neuem Licht und wirkt wie neu.

Als die „Bares für Rares“-Verkäuferin sieht, was aus der Vase ihres Vaters geworden ist, meldet sie sich sofort bei Instagram zu Wort: „Oh Sarah! Das ist unglaublich toll, dass du es wirklich geschafft hast, jemanden zu finden, der die Vase restaurieren konnte. Es freut mich so sehr zu sehen, dass dieses besondere Stück nun noch viel schöner ist also zuvor. Meine Eltern wird es ganz sicher besonders freuen zu sehen, dass du die Vase auch so wertschätzt. Ganz lieben Dank für das tolle Update!“