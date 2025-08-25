Mega-Summe für „Bares für Rares“-Ring – Kandidatin sieht am Ende keinen Cent

Das Konzept von „Bares für Rares“ ist eigentlich simpel: Experten bewerten Schmuckstücke, Gemälde oder kuriose Dachbodenfunde und hoffen, die Kandidaten zu einem guten Preis zu bringen. Doch das letzte Wort fällt immer im Händlerraum und genau dort kann selbst die höchste Expertise ins Leere laufen.

Sandra aus Malsfeld in Hessen erlebte genau das am eigenen Leib. Mit einem imposanten Ring betritt sie die Show, voller Hoffnung auf eine stolze Summe. „Das Erbstück liegt sowieso nur im Keller“, erklärt sie, „deshalb möchte ich es jetzt zu Geld machen.“ Ein bescheidener Wunsch, wie sich bald zeigen sollte. Doch dass die Kandidatin am Ende trotzdem ohne Geld nach Hause gehen muss, ahnte sie wohl noch nicht zu diesem Zeitpunkt.

Fünfstellige Summe für „Bares für Rares“-Ring

Expertin Dr. Heide Rezepa-Zabel ist sofort Feuer und Flamme. Der Solitärring mit Fancydiamant beeindruckte sie so sehr, dass sie seinen Wert auf sagenhafte 34.000 Euro taxiert. Die Kombination aus außergewöhnlichem Stein und makelloser Fassung ist für sie schlichtweg einmalig.

Sandra kann ihr Glück kaum fassen und muss sich erst einmal sammeln. Doch im Händlerraum änderte sich die Stimmung schlagartig. Schmuckhändlerin Susanne Steiger gefällt der Ring zwar auf Anhieb, doch Zweifel an seinem Zustand werfen Schatten auf das Schmuckstück. Wurde der Ring wirklich im Urzustand präsentiert oder nachträglich behandelt? Solche Details entscheiden maßgeblich über den Preis.

„Bares für Rares“-Händler zögern

Plötzlich schalten alle Händler einen Gang zurück. Ohne einen Labortest will nur noch Susanne Steiger bieten. Ihr letztes Gebot: 18.000 Euro. Für Sandra, die sich an die Expertenbewertung halten möchte, kommt das nicht infrage. Ihre neue Schmerzgrenze liegt bei 20.000 Euro.

Selbst Fabian Kahl, der schwärmt, dies sei „der schönste Ring, der je seinen Weg zu ‚Bares für Rares‘ gefunden habe“, kann das Blatt nicht wenden. Am Ende schlägt Sandra das Angebot von Susi aus und geht ohne einen Cent nach Hause.

„Bares für Rares“ läuft immer werktags um 15:05 Uhr im ZDF.