„Bares für Rares“-Kandidatin fällt aus allen Wolken – Horst Lichter reagiert deutlich

So viel Glück muss man erst mal haben: Bei „Bares für Rares“ kommt es für eine Kandidatin zu einer großen Überraschung. Das Kreuz, welches sie den Händlern anbieten möchte, sorgt bereits bei der Expertise für Begeisterung.

Die Verkäuferin kann ihr Glück kaum fassen und lässt ihren Gefühlen plötzlich freien Lauf. ZDF-Moderator Horst Lichter wird bei diesem Fall ebenfalls total emotional.

„Bares für Rares“: Kreuz glänzt bei Expertise

Schon auf den ersten Blick lässt sich ahnen, dass dieses Kreuz wertvoll sein muss. Das mit Diamanten besetzte Schmuckstück ist zudem auch noch über 100 Jahre alt, was bei dem Verkauf eine Rolle spielt. Die Geschichte hinter der Rarität ist ebenfalls etwas Besonderes, wie die Kandidatin erzählt.

„Ein alter Freund hat es mir geschenkt“, erklärt sie mit Blick auf das funkelnde Schmuckstück. Letztendlich wünscht sich die Verkäuferin 500 Euro für ihr Mitbringsel. Doch was Schmuckexpertin Heide Rezepa-Zabel ihr in Aussicht stellt, hätte niemand gedacht: 3.000 bis 3.500 Euro sind drin. Prompt schlägt die Dame ihre Hände vors Gesicht und fällt Horst Lichter in die Arme. Die beiden freuen sich riesig und schunkeln hin und her. Doch ob die Händler diese Begeisterung teilen?

„Bares für Rares“: Wunschpreis versechsfacht

Im Händlerraum hat vor allem Susanne Steiger einen Blick aufs Kreuz geworfen. Sie gilt in der Runde der Händler als die Schmuckexpertin schlechthin. Kein Wunder, dass sich die Juwelierin nicht lumpen lässt und beim Schmuckstück sofort zugreift. 3.000 Euro bietet sie der Kandidatin an!

Das ZDF zeigt „Bares für Rares“ montags bis freitags im Programm ab 15.05 Uhr im TV und online in der Mediathek.