„Bares für Rares“: Fiese Abzocke! Händler wurden Opfer von Diebstahl

Sie sind die berühmtesten Kunsthändler des Landes: Die Besetzung von „Bares für Rares“ ist wohl jedem ZDF-Zuschauer bekannt. Von Urgesteinen wie Walter „Waldi“ Lehnertz bis hin zu neuen Gesichtern wie Sarah Schreiber sind die Händler bei dem Publikum sehr beliebt.

Für diejenigen, die nicht genug von der Trödelshow bekommen können, gibt es auf Social Media noch mehr zu „Bares für Rares“. Dort bekommen die Zuschauer nicht nur einen Blick hinter die Kulissen, sondern lernen auch die Händler und Experten von einer anderen Seite kennen. Neulich schnitten die ZDF-Stars allerdings ein ernsteres Thema an. Es geht um fiesen Diebstahl.

„Bares für Rares“-Stars über kriminelle Machenschaften

Kaum zu glauben, aber wahr! Einige Händler wurden in ihrer Karriere bereits Opfer von fiesem Betrug. Das erzählen sie nun in einem Video auf Instagram. Fabian Kahl wurde beispielsweise über Nacht abgezockt. „Ich wurde schon mal beklaut. Das ging so weit, dass man mir mein komplettes Auto, das ich vorher mit Antiquitäten vollgestopft hatte, entladen hat. Ich wollte morgens einsteigen und losfahren und da war nichts mehr drin.“

Und auch Daniel Meyer hat solche Erfahrungen bereits in jungen Jahren machen müssen: „Das war super übel. Als ich ganz frisch angefangen habe, habe ich all mein Geld in eine Sitzgruppe gesteckt. Dann kam irgendeiner in den Laden rein und sagte ‚Ich nehme die mal mit. Ich habe einen Kunden.‘ Seitdem war die weg und ich habe nie wieder einen Pfennig davon gesehen. Das hat mich Jahre zurückgeworfen.“

„Bares für Rares“: Nur einer hatte bislang Glück

Neben diesen Schicksalsschlägen der Händler gibt es jedoch einen, der noch keine so schlimmen Erfahrungen gemacht hat: Sven Deutschmanek. Stolz erzählt er in dem Video, wieso er bislang so ein Glück hatte: „Ich glaube, es hat sich keiner getraut, weil ich so ein großer und glatzköpfiger Wombel bin irgendwie. So richtig abgezockt wurde ich noch nie.“

Das ZDF zeigt „Bares für Rares“ montags bis freitags im Programm ab 15.05 Uhr im TV und online in der Mediathek.