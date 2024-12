„Bares für Rares“-Star: Horst Lichter lüftet Ehe-Geheimnis – Worte sprechen Bände

Horst Lichter scheint als Kult-Moderator von „Bares für Rares“ nicht nur im TV alles richtig zu machen, sondern auch privat. Während er in der ZDF-Show souverän über Antiquitäten und Kuriositäten philosophiert, pflegt er zu Hause seit über 15 Jahren eine Ehe, die mit Sicherheit mehr wert ist als jedes Gemälde oder Silberbesteck.

Das Erfolgsrezept für die Liebe? Horst Lichter packt aus!

„Bares für Rares“-Star lüftet Ehe-Geheimnis

Horst Lichter ist ein Mann, der nicht nur vor dem Herd und bei „Bares für Rares“ eine gute Figur macht, sondern auch in seiner Ehe. Dies verriet er kürzlich dem „Goldenen Blatt.“ „Die wichtigste Säule ist Vertrauen. Und wenn das in kleinen Dingen manchmal enttäuscht wird – ohne, dass man es möchte, weil Dinge vielleicht selbstverständlich erscheinen, – dann ist das Reden darüber immer sehr wichtig“, plaudert er offen über seine Beziehung zu Ehefrau Nada aus.

Auch zur Festtagssaison bleibt bei den Lichters alles harmonisch. Gefeiert wird „wahrscheinlich in unserem wunderschönen Zuhause mit meiner Frau und unserem Pudel. Alle Kinder und Enkel werden wir sehen, und es wird einfach nur schön werden.“

„Bares für Rares“-Star über Streit in Ehe

Und was bewegt den „Bares für Rares“-Star sonst noch so? Im Januar 2025 feiert Horst Lichter seinen 63. Geburtstag – und sieht das Älterwerden erstaunlich entspannt. „Ich finde am Älterwerden gut, dass ich wesentlich gelassener werde, wesentlich ruhiger“, sagt er.

+++Horst Lichter: „Bares für Rares“-Star kassiert fiese Abreibung – “ Das hat gesessen“+++

Diese Gelassenheit kommt ihm offenbar nicht nur beruflich, sondern auch privat zugute. Erst kürzlich verriet er: „Ich habe immer schon sehr früh angefangen zu verstehen, dass es zwei Seiten gibt. In meiner Beziehung ist Harmonie wichtiger, als recht zu haben.“

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Und wenn es doch einmal zu Streitigkeiten kommt? „Bares für Rares“-Star Horst Lichter bleibt diplomatisch: „Wenn meine Frau jetzt hier wäre und du würdest uns parallel fragen, wer von uns bei einem Streit immer zurückzieht, würde sie behaupten, sie. Und ich behaupte, ich.“