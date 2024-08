Bares für Rares: Diamant-Kette sorgt für Wirbel – „18.500 Euro um den Hals“

Die Teilnahme bei „Bares für Rares“ ist für die Verkäufer sowie ihre Raritäten und Schätze oft ein Besuch mit ungewissem Ausgang. Ist ihr Mitbringsel sehr viel oder gar nichts wert? Und: Werden die erfahrenen „Bares für Rares“-Händler bereit sein, entsprechend zu investieren?

„Bares für Rares„-Verkäufer Robert hatte keine Angst, was ihn in der ZDF-Trödelshow letztlich erwarten würde. Am Ende ging es nicht nur um Geld – sondern auch um große Gefühle.

Bares für Rares: Verkäufer kommen bei Expertise die Tränen

In der „Bares für Rares XXL“-Ausgabe am Mittwoch (31. Juli) bringt Robert Goetz ein Collier mit einem Smaragd- und einem Diamantanhänger mit. Expertin Wendela Horz und Horst Lichter begutachten das Schmuckstück ehrfürchtig. Schnell stellte Horz fest, dass der Materialwert an sich nicht besonders hoch ist – die Anhänger sind aber umso wertvoller.

Für Wendela Horz ist der Smaragd sogar einer der schönsten, den sie seit langem gesehen hat. Das ist Horst Lichter gleich einen Extra-Applaus wert. Dann geht es aber ans Eingemachte: Mindestens 5000 Euro möchte Kandidat Robert für das gute Stück, das er für einen Freund verkauft. Tatsächlich schätzt Expertin Horz das Collier auf satte 10.000 Euro – das entlockt Robert erst einmal nur ungläubiges Gelächter.

„Da sind mir die Tränen in die Augen geschossen, ich hab echt einfach nur gedacht: Das ist Wahnsinn“, erklärt er danach gegenüber den ZDF-Kameras.

Bares für Rares-Zuschauer diskutieren

Große Emotionen auch bei „Bares für Rares“-Händlerin Susanne Steiger, als sie die Kette erblickt. Auch die anderen Händler sind verzückt. Am Ende bietet Lisa Nüdling mit 18.500 Euro das Meiste, bekommt den Zuschlag – und ist überglücklich.

Auf dem Instagram-Account von „Bares für Rares“ lässt das Geschehen auch die Zuschauer nicht kalt. Sie diskutieren über den Verkauf. „Ich hätte die Kette behalten, sie ist wunderschön“, schreibt etwa jemand. „Ich hätte nicht verkauft, auf keinen Fall“, stimmt ein anderer Kommentator zu. „Wann und wobei hättest du sie getragen? Mit 18.500 Euro um den Hals?“, kontert ein weiter Follower. So merken einige „Bares für Rares“ auch richtigerweise an, dass man mit dem Geld viel Schönes anfangen könnte – zum Beispiel Zeit mit der Familie.