„Das ist ein Problem“: Horst Lichter schickt „Bares für Rares“-Kandidaten nach Hause

Eve Dymarkowski und Isi Nas kommen am Montagnachmittag (10. November) mit einer Menge Silberschätze zu „Bares für Rares“. Das Paar aus Kassel erhofft sich neben einer vierstelligen Summe auch mehr Informationen über ihr Konvolut.

Dafür ist an diesem Tag Dr. Bianca Berding zuständig, die das Ganze unter die Lupe nimmt. Nach einer anfänglich vielversprechenden Expertise nimmt das Gespräch allerdings eine unerwartete Wendung. Letztendlich schickt „Bares für Rares“-Moderator Horst Lichter die Kandidaten nach Hause.

Enttäuschende Expertise bei „Bares für Rares“

Zu Beginn ihres Besuchs im Pulheimer Walzwerk sind die Kandidaten noch durchaus zuversichtlich. „Wir haben die Antiquitäten von morgen dabei. Die Objekte sind zwar noch nicht so alt, aber ich bin mir sicher, dass die künftig sehr viel Freude bereite werden“, sagt Isi Nas gut gelaunt.

Und die Freude soll noch ein wenig anhalten. Dr. Bianca Berding hat einige interessanten Informationen über die silbernen Objekte. So datiert sie das Konvolut auf die Jahre zwischen 1955 und 1965. Außerdem bestehen die Griffe der Karaffen aus Palisander – was in diesem Fall allerdings keine guten Nachrichten sind.

„Das ist ein Problem. Ich denke mal, dass Sie keine Vermarktungsbescheinigung vorliegen haben, oder?“, fragt die Expertin das Paar. Nachdem Isi Nas verneint hat, erklärt die Sachverständige, dass man diese Bescheinigung für den Verkauf von Palisander braucht.

„Ich darf euch so nicht rüber lassen. Wir müssen diese Schritte so einhalten“, sagt Horst Lichter und schickt die Kandidaten kurzerhand wieder nach Hause. Eve Dymarkowski und Isi Nas versprechen allerdings, dass sie die Bescheinigung besorgen und dann nochmal zurückkommen. Es bleibt also spannend.

Das ZDF zeigt die neuen Folgen montags bis freitags im Programm ab 15.05 Uhr im TV und online in der Mediathek.