„Bares für Rares“: Händler interessiert sich für Rarität – dann nimmt das Unheil seinen Lauf: „Was hat mich da geritten?“

Da war Kunsthändler Daniel Meyer bei „Bares für Rares“ wohl etwas zu gut aufgelegt!

Horst Lichter und seine Experten kommentieren in der aktuellen Folge ihre „Lieblingsstücke“ aus den vergangenen Sendungen. Und in einer „Bares für Rares“-Sendung ersteigerte der Experte eine kleine Drehorgel im Eselskarren, die im Nachhinein noch für Furore sorgen sollte!

„Bares für Rares“ (ZDF): Kunsthändler verliebt sich in Drehorgel

In einem Antiquitätenladen in Valencia (Spanien) erstand Rolf Hübecker (71) vor rund 50 Jahren eine kleine Drehorgel, die er jetzt gern für 400 bis 500 Euro an den Mann bringen würde.

Bares für Rares: Rolf Hübecker verkaufte eine Drehorgel. Foto: Screenshot ZDF

Seine Chancen stehen gut, die Händler sind begeistert. „Mit Sicherheit gar nicht leicht zu finden“, heißt es aus der Runde. Aber es gibt auch Zweifel: „Ist halt aus den 50ern. An wen verkaufen?“

Bieterkrieg zwischen Daniel Mayer und Markus Wildhagen

Den Händlern Markus Wildhagen und Daniel Meyer (46) ist das egal, sie sind regelrecht schockverliebt in das kleine laute Gerät – sie überbieten sich immer weider.

„Ich finde das auch ohne den Eselskarren attraktiv. 650“, sagt Daniel dann. Heute weiß der Händler: Keine gute Idee! Er kommentiert lachend seinen Einsatz: „Daniel, das ist genug! Hör auf!“

700 Euro für die Drehorgel

Das kriegt der Daniel aus der Vergangenheit natürlich nicht mit. Der ist Feuer und Flamme und erhöht sein Gebot gegen Wildhagen: „Ich finde es gerade spannend, weil es eine Miniatur ist. 700 biete ich.“

Und genau diese Summe zahlt er Minuten später an den glücklichen Hübecker aus. „Das war absolut korrekt und ich denke, das ist es auch wert. Ich freu' mich“, sagt der 71-jährige Verkäufer.

Drehorgel für's Zuhause

Ganz anders Daniel Meyer! „Was hat mich da geritten? 700 Euro. Ich dachte, es ist ein mechanisches Musikinstrument, was man jemandem verkaufen kann, der diese Drehorgeln sammelt“, jammert der Kunsthändler.

Das mit dem „An den Mann bringen“ hat nämlich mal gar nicht funktioniert: „Stattdessen bin ich darauf sitzen geblieben!“, beschwert er sich.

Auch ein Experte kann mal daneben liegen, und der Kunsthändler seinen kostspieligen Fehler mit Humor. Die Drehorgel steht nun bei ihm zuhause und fängt dort nicht nur Staub: „Und jetzt steht es bei uns und ich werde wirklich oft davon geweckt…“ (vh)