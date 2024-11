„Bares für Rares“: Susi wird bitter enttäuscht – „Das ist nicht mehr authentisch“

Satz mit X, das war wohl nix! Bei „Bares für Rares“ kommt es für Schmuckliebhaberin Susanne Steiger zu einer bitteren Enttäuschung. Auf den ersten Blick war sie total begeistert von einer edlen Brosche. Doch wenig später entpuppt sich der vermeintliche Schatz als nicht so wertvoll, wie gedacht.

„Bares für Rares“: Expertise überrascht

Christa und Manfred Schadowski möchte eine Ansteckbrosche bei „Bares für Rares“ an den Mann bringen. Nachdem Horst Lichter das Ehepaar an dem Expertentresen begrüßt, stellt er ihnen Dr. Heide Rezepa-Zabel vor. Die scharrt schon mit den Hufen und legt nach einem kurzen Plausch auch schon direkt los.

Bei dem Objekt handelt es sich doch tatsächlich um ein Geschenk von Kaiser Wilhelm II., welches er persönlich in Auftrag gegeben hat. Die Brosche kommt sogar in der originalen Schatulle daher. Doch es gibt auch eine schlechte Nachricht: Die Rarität ist nicht mehr im Originalzustand. Trotzdem gibt es die Händlerkarte für Christa und Manfred Schadowski.

„Bares für Rares“: Susi wird enttäuscht

Als sie den Händlern das gute Stück vorlegen, kommt vor allem bei Susi Freude auf. Die Juwelierin ist schließlich dafür bekannt, dass sie gerne mal das ein oder andere funkelnde Schmuckstück kauft. Zu Beginn kommt sie aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Doch als die Brosche näher untersucht, folgt die Enttäuschung.

„Das sind Vollschliff-Brillanten. Und diesen Schliff gab es erst ab 1934. Da ist irgendwas passiert“, so die Händlerin. Die Kandidaten bestätigen, dass einige Steine ersetzt worden sind. „Es ist nicht mehr authentisch. Das sieht man auch sehr deutlich“, merkt sie an. So kommt es, dass sie bei dem Stück nicht mitbietet und die Brosche letztendlich für 1.200 Euro an Daniel Meyer geht.

Das ZDF zeigt „Bares für Rares“ montags bis freitags im Programm ab 15.05 Uhr im TV und online in der Mediathek.