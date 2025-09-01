„Bares für Rares“-Verkäuferin bleibt stur – dann kommt es, wie es kommen muss

Am Montagnachmittag (1. September) zeigt das ZDF neue Folgen der Trödelshow „Bares für Rares“. Dort sehen die Zuschauer unter anderem Kandidatin Annemarie Schmitz, die eine Silberkanne verkaufen möchte.

Doch bereits bei der Expertise gibt es den ersten Dämpfer für die „Bares für Rares“-Kandidatin. Ihr Wunschpreis liegt weiter über der Expertise! Im Händlerraum kommt es dann noch dicker für die 74-Jährige aus Neuss.

Enttäuschende Expertise bei „Bares für Rares“

Annemarie Schmitz kommt mit einer deutlichen Ansage in das Pulheimer Walzwerk. „Das Besondere an der Karaffe ist die Bearbeitung und dass es für die Menschen damals einen Erinnerungswert hatte. Für meinen Lebensgefährten und mich allerdings nicht“, stellt die Kandidatin klar.

Expertin Heide Rezepa-Zabel nimmt die Silberkanne einmal genauer unter die Lupe. Im Verlauf der Expertise wird deutlich, dass es sich bei dem Objekt schon um ein wertvolleres Stück handelt. Den Wunschpreis von 1.000 Euro kann Heide allerdings nicht unterschreiben. Sie taxiert die Karaffe auf 500 bis 600 Euro. Trotz der Diskrepanz nimmt die Verkäuferin die Händlerkarte an.

„Bares für Rares“-Kandidatin bleibt stur

Die Kanne, die 1900 gefertigt wurde, scheint beim ersten Blick schonmal gut bei den Händlern rund um Susanne Steiger anzukommen. Doch die Gebote lassen zu aus Sicht der Kandidatin zu wünschen übrig. „Das ist mir ehrlich gesagt alles ein bisschen zu wenig“, so Annemarie Schmitz.

Auch das letzte Gebot über 400 Euro, welches von Wolfgang Pauritsch kommt, lehnt sie entschlossen ab. So kommt es, dass sich die Dame aus Neuss ohne Geld, aber mit Karaffe wieder auf den Heimweg begibt. Schade!

Das ZDF zeigt „Bares für Rares“ montags bis freitags im Programm ab 15.05 Uhr im TV und online in der Mediathek.