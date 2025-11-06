Schmuck-Sensation bei „Bares für Rares“ – „Da bleibt einem die Spucke weg“

Die Zuschauer von „Bares für Rares“ haben schon so manch ein Bietergefecht in der Sendung gesehen. Doch die Verhandlungen um eine antike Perlenkette dürfte ihnen noch länger im Kopf geblieben sein.

Als Erbstück ist das auffällige und prachtvolle Collier schon seit Langem in der Familie. Jetzt möchten es das Mutter-Tochter-Gespann rund um Irmgard und Ulrike van Hees bei „Bares für Rares“ verkaufen. Doch mit der Endsumme und diesem Bietergefecht haben die Frauen wohl nicht gerechnet.

Besonderes Collier bei „Bares für Rares“

Schmuckstücke gehen bei „Bares für Rares“ ein und aus. Doch bei dem Exemplar von Irmgard und Ulrike van Hees handelt es sich um etwas ganz Besonderes. Während der Expertise stellt sich heraus, dass das Collier zwischen 1870 und 1890 hergestellt wurde und mit 100 kleinen Diamanten versehen wurde.

Und auch die Perlen sind laut Experte ein Hingucker. Das Mutter-Tochter-Gespann wünscht sich 1.500 Euro für ihr Erbstück. Da kann Patrick Lessmann locker mitgehen – er stellt den Kandidatinnen eine Summe zwischen 1.800 und 2.000 Euro in Aussicht. Im Händlerraum kommt allerdings alles anders.

Irres Bietergefecht bei „Bares für Rares“

Schon beim Öffnen des Schmuckkästchens kommen die Händler ins Schwärmen. „Wenn man das sieht, bleibt einem die Spucke weg. Das ist so schön gearbeitet und so außergewöhnlich. Ich habe so ein Collier noch nicht gesehen“, sagt Friedrich Häusser. Seine Kollegen stimme ihm zu und starten kurz darauf schon mit den Geboten.

Am Ende sind es Daniel Meyer und Lisa Nüdling, die es untereinander ausfechten. Keiner der beiden lässt locker, wodurch die Summe immer weiter in die Höhe getrieben wird. Letztendlich kann sich Lisa das begehrte Collier für sage und schreibe 5.500 Euro sichern – ein unfassbarer Deal.

Das ZDF zeigt „Bares für Rares“ montags bis freitags im Programm ab 15.05 Uhr im TV und online in der Mediathek.