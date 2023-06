„Bares für Rares“: Horrender Wunschpreis schockiert Horst Lichter – er unterbricht sofort

Von großen Überraschungen bei der Expertise über liebenswerte Kandidaten bis hin zu entzückten Experten: Horst Lichter hat schon so einiges in seiner Zeit als „Bares für Rares“-Moderator erlebt. Doch es gibt immer wieder Dinge, die ihn fassungslos machen.

So auch am Donnerstagmittag (1. Juni), wo Kandidatin Sylvia Martens zu „Bares für Rares“ kommt. Die Frau aus Gifhorn hat eine interessante Vase dabei und möchte nicht nur wissen, was sie wert ist, sondern auch historischen Kontext bekommen. Doch ein kleines Detail verschweigt sie Horst Lichter und Bianca Berding.

„Bares für Rares“-Objekt wurde bereits geschätzt

Meistens kommen die Kandidaten völlig ahnungslos in die ZDF-Trödelshow. Zwar haben sie eine ungefähre Vorstellung von dem Wert und auch vom Alter der Raritäten, doch so ganz genau wissen sie es dann doch nicht. Dafür sind schließlich die Experten von „Bares für Rares“ da.

Bianca Berding ist eine von ihnen. Sie scheint zunächst sehr angetan von der Vase der Rentnerin. Und auch der Moderator hat Gefallen daran. Doch die Kandidatin hat etwas verschwiegen: Sie hat ihr Mitbringsel bereits auf einer Auktion schätzen lassen. Damals wurden ihr 4.000 Euro in Aussicht gestellt. Ist das heute auch realistisch?

Kandidatin sorgt mit Wunschpreis für Schock

Aufgrund der Schätzung lehnt sich Sylvia Martens ordentlich aus dem Fenster und verlangt 2000 Euro für die Vase. Prompt unterbricht Horst Lichter die Kandidatin mit einem schockierten „Boah!“. Anschließend entschuldigt er sich für diesen emotionalen Ausbruch und lässt die Frau weitersprechen.

Letztendlich kann Bianca Berding nur 1200 bis 1400 garantieren. Trotz großer Differenz nimmt die Rentnerin die Karte aber an und macht sich auf den Weg zu den Händlern. Und tatsächlich findet die Rarität in Fabian Kahl einen neuen Besitzer und Sylvia Mertens geht mit stolzen 1000 Euro nach Hause.

Das ZDF zeigt „Bares für Rares“ montags bis freitags ab 15.05 Uhr im TV und online in der Mediathek.