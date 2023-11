„Bares für Rares“: Händler machen kurzen Prozess und schicken Kandidatin heim – „Wir brechen hier ab“

Damit hätte wohl niemand gerechnet. Bei „Bares für Rares“ kommt es am Montag (16. Oktober) zu einer gescheiterten Verhandlung. Die Händler fackeln nicht lange und brechen die Verhandlungen prompt ab. Die Kandidatin fährt mit leeren Händen wieder nach Hause.

Bei „Bares für Rares“ kann es mal vorkommen, dass Händler und Verkäufer nicht auf einen Nenner kommen und kein Geschäft entsteht. Im Fall von Aynur Patan, die mit ihrer Freundin Simone Bödicker ins Pulheimer Walzwerk kommt, passiert genau dieses Szenario. Letztendlich machen die Händler kurzen Prozess und brechen die Verhandlung kurzerhand ab. Was war geschehen?

„Bares für Rares“: Trödelfund entpuppt sich als Goldgrube

Die Freundinnen sind aus Hamburg angereist, um einen Trödelfund zu verkaufen. Die leidenschaftliche Flohmarkt-Gängerin Aynur Patan kommt mit einem pompösen Goldarmband zu „Bares für Rares“. Was auf den ersten Blick schon wertvoll aussieht, stellt sich nach der Expertise von Dr. Heide Rezepa-Zabel auch so heraus.

Die Expertin stellt der Kandidatin 3.800 bis 4.000 Euro in Aussicht. Diese Summe liegt zwar unter dem Wunschpreis von 5.000 Euro, doch die Kandidatin entscheidet sich trotzdem dazu, die Händlerkarte anzunehmen. Sie hätte so oder so einen Gewinn erzielt. Schließlich hat sie für die Antiquität gerade mal 80 Euro hingeblättert. Im Händlerraum folgt allerdings die Ernüchterung für die Kandidatin.

„Bares für Rares“: Händler und Verkäuferin nicht auf einem Nenner

Selbstbewusst und zuversichtlich gehen Aynur Patan und Simone Bödicker zu den Händlern. Die sind schon hin und weg vom außergewöhnlichen Armband. Nachdem die Kandidatin etwas über ihr Mitbringsel erzählt hat, steigt Christian Vechtel mit stolzen 3.400 Euro in die Verhandlung ein. Sarah Schreiber packt nochmal 200 Euro drauf. Dann kommt das Gespräch allerdings ins Stocken.

Denn die Kandidatin möchte mindestens 4.000 Euro für ihre Antiquität haben. Da sind alle Händler einstimmig raus. Als sie zum Schluss noch erfahren, wie viel Aynur Patan für das Objekt gezahlt hat, fallen sie aus allen Wolken. „Herzlichen Glückwunsch. Aber wir würden dann jetzt hier abbrechen und bringen es gleich hinterher“, sagt Christian Vechtel zur Verabschiedung.

Das ZDF zeigt „Bares für Rares“ montags bis freitags im Programm ab 15.05 Uhr im TV und online in der Mediathek.