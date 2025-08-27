„Bares für Rares“ vor 12 Jahren: Diese Szenen sind heutzutage unvorstellbar

Die Sendung „Bares für Rares“ gehört seit Jahren zu den Steckenpferden des ZDF. Tagtäglich schalten Tausende Zuschauer ein, um die spannenden Bietergefechte zu verfolgen. Seit Tag eins begrüßt Moderator Horst Lichter die Kandidaten im Pulheimer Walzwerk.

Und auch zahlreiche Händler und Experten sind von Beginn an bei „Bares für Rares“ dabei. Doch im Vergleich zur allerersten Folge hat sich bei der Trödelshow einiges verändert. Wir fassen die größten Neuerungen für dich zusammen.

12 Jahre „Bares für Rares“

Damals war noch einiges anders in der Trödelshow. Es fängt schon beim Empfang in der großen Halle an. Anders als heute bildeten die Kandidaten lange Schlangen vor den Expertentischen und warteten mit ihren Raritäten in der Hand auf ihre Expertise.

Die Gespräche zwischen Experten und Besuchern fanden dann parallel statt und Moderator Horst Lichter wechselte zwischen den einzelnen Pulten. Die Kameraführung ist ebenfalls anders als in den aktuellen Folgen. Damals wirkte alles noch sehr bewegt und schon fast unruhig.

Alter Händlerraum bei „Bares für Rares“

Besonders auffällig ist der Gang zu den Händlern. Um in den Verhandlungsraum zu kommen, musste die Kandidaten damals noch eine Treppe hochkraxeln und wurden dann von den potenziellen Käufern in Empfang genommen. Im Vergleich zu heute war der Raum sehr klein – was gleich geblieben ist, ist der Tresen.

In der ersten Folge wurden auch noch die Händler vorgestellt und in ihre jeweiligen Geschäfte begleitet. Heutzutage kommt es ja gar nicht mehr vor, dass das Kamerateam das Pulheimer Walzwerk verlässt. Ebenfalls anders: Nach einem erfolgreichen Verkauf kam Horst Lichter nochmal mit den Kandidaten ins Gespräch.